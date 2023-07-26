¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Kevin Spacey volverá al Festival de Venecia luego de escándalo por abuso sexual

El protagonista de ‘House of Cards’, que desde 2017 enfrentó varias demandas por conducta sexual inapropiada, regresa a la industria audiovisual para presentar su nueva película.

Por Redacción Vea
20 de agosto de 2025
London (United Kingdom), 26/07/2023.- US actor Kevin Spacey departs Southwark Crown Court in London, Britain, 26 July 2023. Double Academy Award-winning actor Kevin Spacey is on trial in London accused of sexual offences against four men in Britain. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN
Fotografía por: ANDY RAIN

Kevin Spacey, que llevaba alejado de la industria cinematográfica desde que en 2017 se enfrentara a múltiples demandas por conducta sexual inapropiada y agresión sexual por parte de varios hombres, sigue empeñado en retomar su carrera. Así, tras recibir en mayo un premio a su trayectoria en Cannes, otorgado por la fundación Better World, la siguiente mediática parada del dos veces ganador del Oscar será La Mostra de Venecia.

Spacey acudirá al Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará en Lido del 27 de agosto al 6 de septiembre, para promocionar la cinta de ciencia ficción Holiguards Saga: The Portal of Force, un largometraje que, además de marcar su regreso al frente de la dirección, aspira a convertirse en una gran franquicia.

¿Cuál es la nueva película de Kevin Spacey?

Según informa Deadline, el tráiler de Holiguards Saga: The Portal of Force, según explicó la productora Elledgy Media, se proyectará el 29 de agosto durante una “cena de gala” a la que asistirán el elenco y el equipo del filme.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Además, la información subraya que este evento para impulsar la cinta de Spacey -que incluirá las actuaciones de una cantante de ópera y del grupo de danza georgiana Holiguard Fire- no forma parte del programa oficial del Festival de Cine de Venecia. Lo mismo ocurrió en Cannes, donde el protagonista de House of Cards, que no visitaba La Croisette desde 2016, fue homenajeado en un acto paralelo al certamen.

Rodada entre 2023 y 2024 en México, la película es descrita como un thriller sobrenatural y pretende ser el comienzo de una franquicia. Conviene recordar que el protagonista de Sospechosos habituales llevaba alejado de la industria cinematográfica desde que en 2017 se enfrentara a múltiples acusaciones y demandas por conducta sexual inapropiada y agresión sexual.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Kevin Spacey

Holiguards Saga: The Portal of Force

