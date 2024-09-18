¿Kevyn sale del ‘Desafío Siglo XXI’? Su futuro está en duda por esta inesperada razón

En la más reciente emisión de Desafío Siglo XXI, correspondiente al capítulo 114, ocurrió una situación bastante tensa. Durante la jornada, los equipos se enfrentaron a una nueva exigente prueba en el Box Blanco, escenario que volvió a poner a prueba la resistencia física y mental de los participantes.

Se trata de Kevyn, integrante del equipo Gamma, quien comenzó a generar preocupación tanto entre sus compañeros como entre los televidentes del programa. Incluso, hay quienes presumen que deba abandonar la competencia.

¿Qué le pasó a Kevyn en el ‘Desafío Siglo XXI’?

De acuerdo con lo que se vio este 14 de enero, Kevyn arrastra una molestia física que se originó en una prueba previa, en la que el contacto y la exigencia corporal fueron determinantes. Durante un enfrentamiento contra Rata (Noes), el competidor sufrió un impacto que terminó afectando uno de sus tobillos.

Aunque recibió atención por parte del equipo médico del programa, el dolor no desapareció por completo. En el capítulo 114 se evidenció que Kevyn seguía presentando dificultades para apoyarse con normalidad, una situación que se hizo más evidente en una pista como la del Box Blanco, donde el equilibrio y la estabilidad son fundamentales para avanzar.

Dentro del equipo Gamma, la situación no pasó desapercibida. Algunos de sus compañeros manifestaron inquietud por el estado físico de Kevyn, conscientes de que una lesión en esa zona del cuerpo puede limitar de forma considerable el rendimiento en las pruebas que vienen, muchas de ellas diseñadas para exigir saltos, carreras y otros movimientos de alta intensidad.

Hasta el momento, la producción de Desafío Siglo XXI no ha confirmado una decisión definitiva sobre su continuidad. Sin embargo, el reglamento del programa contempla la posibilidad de que un participante deba retirarse si su condición representa un riesgo para su salud o le impide competir en igualdad de condiciones.

Por ahora, el futuro de Kevyn dentro del reality permanece en suspenso, mientras la audiencia sigue atenta a los próximos capítulos para conocer si el competidor logrará recuperarse a tiempo o si su paso por la competencia llegará antes de lo esperado a su final.

