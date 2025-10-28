‘La agente encubierta’ de Netflix: reparto, sinopsis, tráiler, dónde se grabó y más

Netflix ha vuelto a apostar por el suspenso y la acción con La agente encubierta, una nueva serie que rápidamente se ha posicionado entre las más vistas en distintos países. La producción gira en torno a Tea, una cadete de Policía que se enfrenta a una peligrosa primera misión: infiltrarse en un círculo de criminales conocidos por su violencia y su capacidad para evadir a la justicia.

Con una identidad falsa y bajo constante riesgo, Tea debe ganarse la confianza de Ashley, pareja sentimental de Miran (líder de la organización), para acceder a información crucial. Sin embargo, a medida que se adentra en ese mundo, comienza a enfrentarse a dilemas morales que ponen en duda su lealtad y el verdadero alcance de su misión.

Actores de ‘La agente encubierta’ y dónde se grabó

La producción es protagonizada por Clara Dessau (Tea), considerada como una de las nuevas caras del cine y la televisión danesa. Hija de la actriz y psicóloga Masha Dessau, creció rodeada del mundo artístico y desde pequeña soñó con seguir los pasos de su familia. Su debut actoral fue en 2021, con la serie Lover, en la que interpretó a una joven en rehabilitación.

El elenco principal de La agente encubierta lo complementan Afshin Firouzi, el actor que da vida a Miran; y Maria Cordsen, que hace el papel de Ashley. Además, también participan Nicolas Bro, Soheil Bavi, Arian Kashef y Lara Ly Melic Skovgaard.

El rodaje de la nueva serie de Netflix tuvo lugar en Copenhague, la capital danesa, y en distintas locaciones de la Costa Norte, que aportan buena parte del tono sombrío y realista de la historia. La producción inició grabaciones en marzo de 2024 y se desarrolló durante más de tres meses, aprovechando escenarios naturales y urbanos que refuerzan la atmósfera de tensión que caracteriza a la serie.

Número de capítulos, fecha de estreno y más de ‘La agente encubierta’

La primera temporada de La agente encubierta está compuesta por seis capítulos, cada uno cargado de acción, intriga y giros inesperados. La serie se estrenó en Colombia el 27 de octubre de 2025, a las 2:00 a.m. (hora local), como parte de los lanzamientos globales de Netflix. Desde entonces, ha despertado gran curiosidad entre los suscriptores por su ritmo intenso, su ambientación en Dinamarca y la fuerza interpretativa de su elenco.

Tráiler de ‘La agente encubierta’