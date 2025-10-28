Logo Revista Vea
‘La agente encubierta’ de Netflix: reparto, sinopsis, tráiler, dónde se grabó y más

Este thriller, que hace parte de los más recientes estrenos de la plataforma, sigue la historia de una joven policía en formación que se infiltra en una peligrosa red criminal.

Por Daniel Guerrero Aldana
28 de octubre de 2025
'La agente encubierta', serie de Netflix.
Fotografía por: Netflix

Netflix ha vuelto a apostar por el suspenso y la acción con La agente encubierta, una nueva serie que rápidamente se ha posicionado entre las más vistas en distintos países. La producción gira en torno a Tea, una cadete de Policía que se enfrenta a una peligrosa primera misión: infiltrarse en un círculo de criminales conocidos por su violencia y su capacidad para evadir a la justicia.

Con una identidad falsa y bajo constante riesgo, Tea debe ganarse la confianza de Ashley, pareja sentimental de Miran (líder de la organización), para acceder a información crucial. Sin embargo, a medida que se adentra en ese mundo, comienza a enfrentarse a dilemas morales que ponen en duda su lealtad y el verdadero alcance de su misión.

Actores de ‘La agente encubierta’ y dónde se grabó

La producción es protagonizada por Clara Dessau (Tea), considerada como una de las nuevas caras del cine y la televisión danesa. Hija de la actriz y psicóloga Masha Dessau, creció rodeada del mundo artístico y desde pequeña soñó con seguir los pasos de su familia. Su debut actoral fue en 2021, con la serie Lover, en la que interpretó a una joven en rehabilitación.

El elenco principal de La agente encubierta lo complementan Afshin Firouzi, el actor que da vida a Miran; y Maria Cordsen, que hace el papel de Ashley. Además, también participan Nicolas Bro, Soheil Bavi, Arian Kashef y Lara Ly Melic Skovgaard.

El rodaje de la nueva serie de Netflix tuvo lugar en Copenhague, la capital danesa, y en distintas locaciones de la Costa Norte, que aportan buena parte del tono sombrío y realista de la historia. La producción inició grabaciones en marzo de 2024 y se desarrolló durante más de tres meses, aprovechando escenarios naturales y urbanos que refuerzan la atmósfera de tensión que caracteriza a la serie.

Número de capítulos, fecha de estreno y más de ‘La agente encubierta’

La primera temporada de La agente encubierta está compuesta por seis capítulos, cada uno cargado de acción, intriga y giros inesperados. La serie se estrenó en Colombia el 27 de octubre de 2025, a las 2:00 a.m. (hora local), como parte de los lanzamientos globales de Netflix. Desde entonces, ha despertado gran curiosidad entre los suscriptores por su ritmo intenso, su ambientación en Dinamarca y la fuerza interpretativa de su elenco.

Tráiler de ‘La agente encubierta’

Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
