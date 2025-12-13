‘La Barbie Colombiana’ alertó sobre posibles irregularidades en las votaciones de ‘LCDLF’

Tatiana Murillo, mejor conocida como ‘La Barbie Colombiana’, es una de las seis candidatas del último grupo que será elegido por votación del público para conformar la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, esta experiencia para la influenciadora ha resultado más compleja de lo que esperaba.

Aunque Murillo lideró los primeros días de votación, las posiciones cambiaron drásticamente. Para la empresaria, esto podría explicarse por supuestas irregularidades de otras competidoras.

La denuncia pública de ‘La Barbie Colombiana’ sobre las votaciones en ‘La casa de los famosos Colombia 3′

La influenciadora se manifestó la noche del viernes 12 de diciembre a través de su cuenta de Instagram, en la que publicó un video a través del cual expresó su inconformidad con esta situación.

“Yo entiendo mucho la frustración y la impotencia que siente la gente con los resultados y con todo lo que está pasando en las votaciones de La casa de los famosos. He recibido muchos mensajes donde me piden que juegue el mismo juego que están jugando otras participantes, pero, niñas, yo no podría hacerlo precisamente por esto...”, dijo ‘La Barbie Colombiana’, antes de compartir unas palabras que recibió de su padre.

En el mensaje, el papá de Tatiana Murillo le aconsejó mantener la integridad sin importar el resultado:

“Lo único que yo le digo es esto: si no la eligen, que no se sienta triste por eso. Que pierda, pero honradamente. Y si gana, que sea de la misma forma, sin ventaja (...) si Dios no la tiene para entrar a La casa de los famosos, es porque le tiene un camino mejor por fuera. No se preocupe por eso, hija”.

‘La Barbie Colombiana’ también recalcó que no cambiará sus principios por entrar al reality. Fue entonces cuando sugirió que algunas de sus rivales estarían recurriendo a prácticas inadecuadas para obtener el cupo.

“Las peleas se ganan limpiamente. Si mi Dios me tiene para entrar a La casa de los famosos será de una forma legal, no con artimañas ni trampas (...) Basta con mirar las redes sociales de otras participantes para que se evidencie la trampa y la mano negra que hay detrás de las votaciones. Y no es culpa del canal, es responsabilidad de quienes quieren ganar como sea”, agregó la creadora de contenido, conocida por la radical transformación física a la que se ha sometido a partir de decenas de cirugías estéticas.

Finalmente, ‘La Barbie Colombiana’ agradeció el apoyo de sus seguidores y reafirmó que continuará hasta el final de manera ética: “Para mí, ganar es tener el apoyo de mi comunidad, que amo con todo mi corazón y que nunca me ha dejado sola. Les pido que no desfallezcamos, que lleguemos hasta el final con votaciones limpias”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí