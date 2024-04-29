‘La casa de los famosos’: ‘Beba’ reveló padecimiento de salud que la afecta actualmente

Valerie de la Cruz, conocida como ‘Beba’, es una de las 24 concursantes que iniciaron la competencia de La casa de los famosos Colombia 3, producción del Canal RCN que comenzó emisiones el pasado 12 de enero y que reúne a varias figuras del entretenimiento nacional.

Durante su paso por el Desafío XX, en 2024, la barranquillera habló abiertamente de molestias físicas asociadas a una tendinitis, situación que volvió a ser mencionada por algunos de sus compañeros en la actual convivencia. Frente a esas inquietudes, la participante aclaró que esa dolencia ya está completamente superada. Sin embargo, advirtió que padece otra condición de salud.

¿Qué le pasó a Beba en ‘La casa de los famosos’?

La revelación se dio en una conversación que sostuvo en el baño de mujeres con Mariana Zapata y Johanna Fadul, donde explicó que presenta una condición genética conocida como ojera vascular.

“Yo tengo un tema genético de ojera vascular, entonces, cuando no duermo se alborota (…) es un problema de circulación”, comentó la participante, al referirse a los cambios visibles que pueden presentarse en su rostro cuando no logra descansar adecuadamente.

Según explicó, esta condición no está relacionada con golpes, enfermedades recientes ni con el esfuerzo de las pruebas, sino con un factor hereditario que se acentúa por la falta de sueño, algo frecuente en dinámicas de encierro como las del reality.

Las ojeras vasculares están asociadas a la visibilidad de los vasos sanguíneos bajo la piel del contorno de los ojos y suelen hacerse más evidentes en personas con piel delgada o con alteraciones en la circulación. Factores como el cansancio, el estrés y las jornadas de descanso irregulares pueden intensificar su apariencia.

En ese sentido, ‘Beba’ dejó claro que se trata de una condición con la que convive desde hace tiempo y que podría notarse a lo largo de su participación en La casa de los famosos Colombia, especialmente en momentos de alta exigencia física o emocional dentro del programa.

Las reacciones del público no se hicieron esperar en redes sociales, donde se dividieron las opiniones: mientras algunos usuarios le expresaron mensajes de apoyo y comprensión, otros cuestionaron sus declaraciones y la calificaron de “hipocondríaca”.

