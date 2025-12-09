La casa de los famosos Colombia 3: Barbie Colombiana, Kim Zuluaga y otras nuevas candidatas

La casa de los famosos Colombia 3 entra en uno de sus momentos decisivos: esta semana se definirá quién ocupará el último cupo para el participante que será elegido directamente por el público. La presentación del grupo final de opcionadas no pasó inadvertida. En redes sociales surgieron comentarios divididos, sobre todo por los perfiles de las seleccionadas.

Las integrantes del último grupo de votaciones de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Con apenas 24 horas de votación, la tendencia la lidera Tatiana Murillo, más conocida como ‘La Barbie Colombiana’. Su presencia en la lista ha generado todo tipo de reacciones, pues se trata de una influenciadora que ha construido buena parte de su reconocimiento público a partir de las múltiples cirugías estéticas que ha mostrado abiertamente en sus redes. Su transformación física y su estilo directo le han permitido consolidar una comunidad numerosa, pero también la han convertido en una figura polémica.

Otra de las opcionadas es Kim Zuluaga, influenciadora y modelo trans que ha sido visible en redes no solo por su trabajo como creadora de contenido, sino por su activismo en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

El grupo también incluye a Camila “Mila” Arbeláez, creadora de contenido antioqueña con una comunidad considerable en Instagram y TikTok. Además de su trabajo en redes, es conocida por producir contenido erótico para plataformas de suscripción, una faceta que ha generado controversia y que la ha posicionado como una figura que combina entretenimiento digital con emprendimientos ligados al mundo del contenido exclusivo.

A ellas se suma Giselle Watson, barranquillera recordada por su paso por Protagonistas de Nuestra Tele, formato que le dio visibilidad nacional y que guarda similitudes con el formato de La casa de los famosos. En redes sociales ha mantenido una presencia constante, especialmente alrededor de temas de estética y estilo de vida.

El listado lo completan Yuli Ruiz, modelo que ha trabajado en campañas, pasarelas y contenidos digitales; y Kelly García, creadora de contenido que ha ido ganando espacio en plataformas gracias a su mezcla de humor, estilo y actualidad.

Las votaciones estarán abiertas hasta el 14 de diciembre, fecha en la que el programa anunciará oficialmente quién será la nueva integrante del reality.