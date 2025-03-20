‘La casa de los famosos Colombia 3’: El Jefe reveló lista de posibles participantes

La expectativa por el regreso de La casa de los famosos Colombia continúa creciendo. Tras haber presentado dos temporadas en 2024 y 2025, el Canal RCN confirmó que ya trabaja en una nueva edición de este formato de convivencia para 2026. Mientras tanto, una reciente publicación en redes sociales encendió nuevamente la conversación entre los seguidores.

A través de la cuenta de Instagram del programa, El Jefe reapareció para compartir una lista con algunos de los nombres que han manifestado públicamente su interés en ser parte del reality. Aunque no se trata de un anuncio definitivo, la revelación abrió la puerta a especulaciones sobre quiénes podrían llegar a habitar la casa más famosa de la televisión colombiana

Influenciadores que se ofrecieron a ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Según se dio a conocer, siete personas se sumaron a esta primera lista de interesados en participar. Se trata, en su mayoría, de creadores de contenido digital e influenciadores que cuentan con una importante presencia en plataformas sociales. Entre ellos aparece la DJ e influenciadora Luna Isabel Gil, quien ha construido una comunidad en torno a la música electrónica. También está Yirley Patricia Reales Acuña, reconocida en la Costa Caribe por sus emprendimientos y su actividad digital.

La lista incluye igualmente a Samantha Lucía, mexicana conocida en redes como 'Samilú‘; el modelo Andrés Serna, quien ha participado en pasarelas y campañas de moda; y Javier Cardona, creador de contenido que es cercano a la también influenciadora y exparticipante ‘La Segura’. Otros nombres que figuran son el comunicador y generador de contenidos José Alberto Pareja Sotomayor, así como el español Juan Carlos Mendiola, quien ha venido ganando notoriedad en plataformas digitales.

“El Jefe sigue con sus binoculares muy bien puestos para elegir los famosos que habitarán ‘La casa de los famosos Colombia’ ¿Qué opinan ustedes? Los leemos”, se lee en la publicación que causó revuelo entre los fanáticos del formato.

Si bien aún no existe una lista oficial de participantes, la publicación también develó que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre la mecánica de la nueva temporada. De esta manera, se busca mantener el interés de la audiencia, que convirtió a la edición anterior en uno de los programas más comentados en redes sociales durante su emisión.

Con la expectativa en aumento y los primeros nombres sobre la mesa, los seguidores de La casa de los famosos Colombia 3 ya comienzan a imaginar cómo será la convivencia en el próximo ciclo del reality.