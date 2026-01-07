‘La casa de los famosos Colombia 3’: lista completa de participantes de la temporada 2026

Este 12 de enero se estrena la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reality show del Canal RCN que para esta edición apostó por un grupo de participantes que incluye conocidos actores, exconcursantes de otros programas —como Protagonistas de Nuestra Tele, La Voz y El Desafío—, creadores de contenido y hasta un cantante extranjero.

Por ahora, son 22 los habitantes que la producción ha confirmado para esta nueva entrega. Sin embargo, se espera que antes del lanzamiento oficial sean anunciados dos nombres más.

Listado completo y actualizado de participantes de ‘La casa de los famosos Colombia 3′

Sofía Jaramillo: actriz, modelo y exparticipante de Soldados 1.0. Mariana Zapata: creadora de contenido y exparticipante de La casa de Alofoke 2. Sara Uribe: modelo, presentadora, ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele (2012) y exparticipante de Survivor: la isla de los famosos. Juanda Caribe: influenciador, cantante, antiguo presentador de ¿Quién es la máscara? y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia. Marilyn Patiño: actriz, cantante, modelo y presentadora de radio y televisión. Johanna Fadul: actriz, creadora de contenido para redes sociales y exparticipante de Exatlón Colombia, Bake Off Celebrity Colombia: el gran pastelero y Los 50 de Telemundo. Alejandro Estrada: actor, empresario y exparticipante de Protagonistas de Novela 3, Soldados 1.0 y MasterChef Celebrity Colombia. Juan Palau: cantante y actor recordado por su participación en La reina del flow. ‘Campanita’: bailarín, exparticipante del Desafío XX y antiguo presentador de Día a Día. ‘Beba’: diseñadora, modelo y exparticipante del Desafío XX. Renzo Meneses: deportista, modelo y exparticipante del Desafío XX. Manuela Gómez: creadora de contenido digital, empresaria y exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele. Juanse Laverde: cantante y ganador de La Voz Kids en 2018. Nicolás Arrieta: creador de contenido para redes sociales. Lorena Altamirano: actriz, modelo y prometida del actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano. Jay Torres: actor y cantante puertorriqueño. Alexa Torrex: creadora de contenido digital, cantante e imitadora. Tebi Bernal: deportista, modelo, creador de contenido y exparticipante de El Desafío y Guerreros Colombia. Luisa Cortina: influenciadora, exreina de belleza y exparticipante de Guerreros Colombia. Eidevin López: creador de contenido para redes sociales. Maiker Smith: creador de contenido para redes sociales. Yuli Ruiz: modelo, creadora de contenido para redes sociales y empresaria.

¿Marcela Reyes estará en ‘La casa de los famosos Colombia 3′?

A pesar de que varios rumores vincularon a la conocida DJ e influenciadora con la tercera temporada del reality, e incluso se especuló que sería la mejor pagada, ella misma confirmó en horas recientes que no va a participar.

En una reciente charla con la exparticipante Yina Calderón, compartida en redes sociales, Marcela Reyes aseguró que rechazó la propuesta del Canal RCN y no llegará a La casa de los famosos Colombia, al menos en esta ocasión.

Presentadores de ‘La casa de los famosos Colombia 3′

Por tercera temporada consecutiva, Carla Giraldo asumirá la conducción principal del reality, consolidándose como uno de los rostros centrales del proyecto. Junto a ella repetirá el actor y presentador Marcelo Cezán, quien nuevamente la acompañará en la emisión diaria del programa.

En cuanto al Aftershow, el espacio alterno dedicado al análisis de los momentos más comentados de cada episodio, regresan Vicky Berrío y Karen Sevillano, dupla que ya estuvo en la edición anterior.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Ornella Sierra continuará como host digital del formato o si la producción apostará por una nueva figura para liderar los contenidos exclusivos en redes sociales de La casa de los famosos Colombia 3.

