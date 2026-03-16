‘La casa de los famosos Colombia’: ‘El Jefe’ sorprendió con repentino cambio en las reglas

En horas recientes, tras conocerse la eliminación de ‘Beba’ en ‘La casa de los famosos Colombia 3’, la producción del reality anunció un nuevo ajuste en la dinámica del programa que impacta directamente a los participantes que quedan en riesgo de eliminación cada semana.

La modificación se suma a otros cambios que el formato del Canal RCN ha implementado con el objetivo de mantener la tensión del juego y alterar la forma en que los famosos toman decisiones dentro de la casa.

¿Qué cambio hubo en ‘La casa de los famosos Colombia 3′?

A partir de ahora, los concursantes que queden sentenciados no tendrán acceso a los porcentajes o cifras de votación que tradicionalmente se revelaban durante las galas de eliminación. En adelante, cuando llegue el momento de anunciar los resultados, solo se comunicará quién continúa en la competencia y quién debe abandonar el programa.

En temporadas anteriores y durante parte de esta misma edición, los resultados se mostraban con porcentajes que reflejaban el respaldo del público para cada participante en riesgo. Esa información no solo era conocida por la audiencia, sino también por los concursantes dentro de ‘La casa de los famosos’.

Con el nuevo cambio, la producción elimina ese dato del proceso. De esta manera, los participantes ya no podrán saber con precisión qué tan cerca estuvieron de salir o qué tan amplio fue el apoyo que recibieron del público.

Según se explicó en el programa, el objetivo de la medida es evitar que los concursantes utilicen esa información para ajustar sus estrategias dentro del reality. Cuando los porcentajes eran revelados, algunos participantes interpretaban esos números como una señal de popularidad o debilidad frente a la audiencia.

La decisión también busca aumentar la incertidumbre dentro del juego. Al no conocer los resultados detallados, los participantes de ‘La casa de los famosos’ deberán tomar decisiones y formar alianzas sin tener claridad sobre cómo está reaccionando el público fuera de la casa.

Este tipo de ajustes no es nuevo dentro del formato. A lo largo de la temporada, la producción ha introducido variaciones en la forma en que funcionan las nominaciones y las votaciones, incluyendo cambios en el tipo de voto habilitado para la audiencia.

Con este nuevo movimiento, el programa vuelve a modificar una de las dinámicas más observadas por los seguidores del reality, quienes semana a semana influyen en el destino de los participantes a través de las votaciones.

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