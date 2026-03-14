‘La casa de los famosos’: fuerte pelea entre Manuela y Alexa acabó con ‘Las Chicas Tormenta’

La convivencia dentro de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ volvió a sacudirse este viernes, 13 de marzo, luego del fuerte cruce entre las participantes Alexa Torrex y Manuela Gómez. La discusión se produjo en medio de una de las dinámicas del programa y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados entre los seguidores del formato.

El enfrentamiento también evidenció fracturas dentro de una de las alianzas que se habían formado en la casa. Aunque durante semanas ambas habían compartido estrategia dentro del grupo conocido como las ‘Chicas Tormenta’, la situación cambió tras el desarrollo de una prueba que generó inconformidades.

¿Por qué pelearon Alexa y Manuela en ‘La casa de los famosos’?

De acuerdo con lo evidenciado, la tensión comenzó cuando Manuela Gómez cuestionó la actitud de Alexa Torrex tras la dinámica relacionada con la salvación de un participante. Durante la conversación, la influenciadora dejó claro que su molestia no estaba necesariamente en la decisión tomada, sino en la manera en que ocurrió.

“No es la decisión que tomaste… es la forma en que lo hiciste”, le dijo Gómez a su compañera durante el intercambio. En medio del reclamo, también señaló que no percibió sinceridad en la reacción de Alexa frente a lo ocurrido en el juego: “No sentí que tus felicitaciones fueran sinceras”.

Alexa Torrex respondió asegurando que no tenía un conflicto personal con su compañera, aunque reconoció que esperaba un desenlace distinto dentro de la dinámica. “Me parece bien que te salvaras… yo no te llevo en la mala”, afirmó durante la conversación.

Sin embargo, también dejó entrever su inconformidad con el resultado de la prueba. “Tenían que salvarse las dos. Acá Colombia decide a quién salva”, comentó mientras discutía con la participante.

El intercambio de palabras no quedó ahí. Después de la prueba de ‘Premio y Castigo’, Alexa Torrex volvió a referirse a la situación frente a otros participantes de la casa, cuestionando los comentarios que, según ella, había hecho Manuela sobre el desempeño del grupo.

“¿Acaso tiene corona? Nos entregamos en la prueba y viene a criticarnos”, expresó Torrex al hablar del tema.

La respuesta de Gómez no tardó en llegar y mantuvo el tono directo del enfrentamiento. “El que escupe pa’ arriba, más rápido le cae”, replicó.

Más tarde, al comentar lo sucedido con otros compañeros del reality, Manuela dejó entrever su decepción por lo ocurrido: “Uno se decepciona de la gente”.

@canalrcn ¡Se exaltaron los ánimos! 🔥Alexa Torrex y Manuela Gómez tuvieron una fuerte discusión tras perder la prueba de 'Beneficio y Castigo' en La casa de los famosos Colombia 🤯💥 #lacasadelosfamososcol3 ♬ sonido original - CanalRCN

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí