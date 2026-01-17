‘La casa de los famosos’: último mensaje de Marcela Reyes antes de abandonar el reality

Marcela Reyes abandonó La casa de los famosos Colombia 2026 el pasado jueves 15 de enero, apenas cuatro días después de haberse iniciado el reality y de haber sido presentada por el Canal RCN como una de las participantes más fuertes y llamativas de la temporada.

La salida de la DJ sorprendió a los televidentes y fue confirmada oficialmente por Carla Giraldo, presentadora del formato. Durante la emisión en vivo, la también actriz se dirigió a la audiencia para informar la decisión.

“Quiero contarles algo, a partir de este momento, Marcela Reyes sale de la competencia por motivos personales. Por ahora, vamos a continuar con ‘El Jefe’ y vamos a ponerle atención a lo que tiene que decirnos sobre el juego”, expresó Carla Giraldo sin ofrecer mayores detalles sobre lo ocurrido.

El mensaje de Marcela Reyes antes de abandonar ‘La casa de los famosos 2026’

Tras conocerse la noticia, y ante la incertidumbre por las razones que la llevaron a dejar el programa —las cuales prometió explicar más adelante—, seguidores del reality comenzaron a repostear en redes sociales las últimas palabras que Marcela Reyes pronunció frente a las cámaras.

“Este corazón tiene un significado súper especial… Cuando yo hago así, es porque siempre tengo a mi familia en mi corazón. Los amo con mi vida entera, con mi alma”, dijo la artista mientras hacía el símbolo de corazón con sus manos. Minutos después, añadió una frase que despertó aún más interrogantes: “Ahora pasó algo… No les puedo contar, pero pasó algo y me tiene desestabilizada la situación…”.

Desde ese momento, no volvieron a emitirse imágenes de ‘La Reina de la Guaracha’ dentro de La casa de los famosos Colombia. Horas más tarde, se hizo oficial su salida definitiva del reality.

El único pronunciamiento posterior relacionado con la DJ provino de su equipo de trabajo, que a través de redes sociales publicó un breve mensaje: “Las historias no se cuentan a medias, se cuentan cuando es el momento correcto. Pendientes”.

De este modo, los motivos de la inesperada salida de Marcela Reyes del programa continúan sin esclarecerse, mientras en redes sociales persisten las especulaciones y comentarios de seguidores que intentan descifrar qué habría motivado su renuncia anticipada al reality del Canal RCN.

