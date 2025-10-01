⁠La Casa Guinness: de qué trata, reparto, dónde se grabó, qué es verdad y qué es ficción

La Casa Guinness, la nueva serie de Netflix creada por Steven Knight, conocido por Peaky Blinders, cuenta con ocho episodios que combinan drama histórico, política y la ambición de una familia.

¿De qué trata ‘La Casa Guinness’?

La historia comienza en 1868, cuando fallece Sir Benjamin Lee Guinness, el magnate cervecero de Irlanda. Sus cuatro hijos, Arthur, Edward, Anne y Ben, se ven envueltos en una intensa lucha por el control de la herencia y el futuro de la empresa. A medida que navegan por tensiones sociales, romances prohibidos y secretos oscuros, la estabilidad de la dinastía se encuentra en juego.

Historia real de ‘La Casa Guinness’

Todo comenzó en 1759, cuando Arthur Guinness fundó la famosa cervecería en Dublín, estableciendo las bases de un imperio que se expandiría a lo largo de generaciones. El gran salto lo dio su nieto, Benjamin Lee Guinness, quien no solo llevó la marca a la cima, sino que también se aventuró en la política, pues fue alcalde de Dublín en 1851 y diputado en la Cámara de los Comunes. Además, dejó un legado cultural al restaurar la catedral de San Patricio.

Al fallecer, dejó a sus hijos una fortuna inmensa, pero también una carga que pronto generaría divisiones. El primogénito, Arthur, llevó una vida aristocrática, disfrutando de propiedades, prestigio y un paso por la política, mientras que su hermano Edward mostró un carácter más empresarial: compró las acciones familiares, llevó a Guinness a cotizar en la Bolsa de Londres en 1886 y convirtió a la compañía en un verdadero gigante mundial. La tercera heredera, Anne, dejó su huella a través de su filantropía, aunque falleció joven a causa de una enfermedad. Detrás de este éxito se ocultaban rivalidades, tensiones y disputas por el poder, que marcaron la historia familiar y que sirvieron como inspiración para la serie de Netflix que dramatiza estos episodios.

¿Qué es verdad y qué es mentira en ‘La Casa Guinness’?

Como en todas las producciones inspiradas en hechos reales, hay muchos sucesos que se ven en la pantalla que ocurrieron en la realidad y otros son ficción para ambientar y complementar la historia.

La historia de la Casa Guinness comienza con el funeral de Benjamín Lee Guinness en 1868, un evento que supuestamente fue influenciado por un levantamiento de los fenianos, un grupo que luchaba por la independencia de Irlanda. Aunque no hay documentación histórica que respalde este hecho ocurrió así, sí se sabe que la familia mantuvo una relación complicada con la política: si bien apoyaban en gran medida a los unionistas, también hacían concesiones hacia la comunidad católica irlandesa.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La Casa Guinness, Netflix. Fotografía por: Netflix

Uno de los giros más interesantes de la serie es el personaje de Byron Hughes, interpretado por Jack Gleeson, quien afirma ser un hijo ilegítimo de los Guinness. En la trama, su papel conecta la historia de Irlanda con Nueva York y la Hermandad Feniana. Sin embargo, en la vida real, este personaje nunca existió y no hay evidencia de que la familia tuviera descendientes ocultos que reclamaran algún parentesco.

En la serie, Anne (Emily Fairn), la única hija de Benjamin Lee Guinness, sufre de una enfermedad degenerativa que la hace cada vez más frágil. A diferencia de otros momentos de la serie, este detalle tiene un trasfondo real. Anne enfrentó problemas de salud a lo largo de su vida y falleció en 1889 a los 50 años.

Reparto de ‘La Casa Guinness’

Anthony Boyle (‘Maestros del aire’) como Arthur Guinness

Louis Partridge (‘Enola Holmes’) en el papel de Edward

Emily Fairn (‘Black Mirror: Demon 79’) como Anne Plunket

Fionn O’Shea (‘Normal People’) interpretando a Benjamin

James Norton (‘Happy Valley’) como Sean Rafferty

Además, la serie también cuenta con la participación de otros actores, entre ellos, Niamh McCormack, Seamus O’Hara, Michael McElhatton, Dervla Kirwan, Danielle Galligan, Jessica Reynolds, Ann Skelly, Elizabeth Dulau, y Jack Gleeson (‘Juego de Tronos’) como Byron Hedges.

¿Dónde fue grabada ‘La Casa Guinness’ de Netflix?

Aunque la historia se desarrolla en Dublín y Nueva York durante el siglo XIX, los escenarios que se observan en la serie fueron filmados en varias ciudades del Reino Unido, y no precisamente en la cervecería Guinness de Irlanda. Hay calles como Tarriff Street, Paton Street, Dale Street y Back Piccadilly, mansiones, castillos y fábricas en Manchester, Liverpool, Cheshire, Bangor y Rotherham.

La Casa Iveagh, que representa a la familia Guinness en Dublín, fue grabada en los estudios cinematográficos de Mánchester.