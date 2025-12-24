‘La danza de los millones’: ganadora conmovió a Laura Acuña y al público con su historia

El quinto episodio de La Danza de los Millones, el nuevo concurso de Caracol Televisión, dejó como resultado la entrega de uno de los premios más altos hasta ahora. Una fiel televidente recibió más de 48 millones de pesos tras la competencia entre los invitados del capítulo.

En esta ocasión, el programa enfrentó a dos equipos con perfiles muy distintos: el equipo rosa estuvo integrado por los actores Biassini Segura y Jacques Toukhmanian, mientras que el equipo azul contó con la participación de los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, reconocidos por su trayectoria en el deporte profesional.

¿Cuánto dinero entrego ‘La danza de los millones’ en el capítulo 5?

Durante el episodio, las parejas participaron en varias pruebas que pusieron a prueba su coordinación y destreza. Juegos como ‘el cerdo móvil’, ‘sube y baja’ y ‘el golfito’ fueron determinantes para fijar la suma del dinero que posteriormente se puso en juego para el público.

Aunque el inicio de la competencia fue parejo, el desarrollo de las pruebas favoreció al equipo azul. Cabal y Farah lograron imponerse en la mayoría de los retos, lo que se reflejó en el acumulado final.

De ese modo, el equipo azul cerró la noche con un monto superior a los 66 millones de pesos, mientras que el equipo rosa alcanzó una cifra considerablemente menor. Gracias a ese resultado, el premio ascendió a una suma de $66.750.000.

La emotiva historia de Deisy, ganadora de ‘La danza de los millones’

Una vez definido el monto, la producción realizó la llamada al participante seleccionado bajo los protocolos habituales del programa. La persona contactada fue Deisy Cárdenas, residente en Bogotá y profesional del sector financiero, quien respondió correctamente la pregunta final relacionada con el deporte en el que se destacaban los integrantes del equipo ganador.

Tras confirmarse su victoria, la ganadora compartió detalles de su situación personal. Deisy explicó que recientemente perdió el dinero que tenía destinado para la cuota inicial de un apartamento, un hecho que afectó los planes de vivienda de su familia. Según contó, vive con su esposo, quien trabaja como conductor del SITP, y atraviesan un momento económico complejo.

La participante también señaló que se inscribió a La danza de los millones al conocer la convocatoria hecha por el canal poco antes del estreno. Sin embargo, admitió que ningún momento esperó resultar ganadora ni recibir una suma de dinero como esa.

“Esto me llega como el cielo”, expresó la mujer entre lágrimas.

La historia de Deisy Cárdenas generó una reacción inmediata en redes sociales, así como en el set de grabación, donde la presentadora Laura Acuña comentó: “Esta es la prueba de que el de arriba no nos abandona... ya tu sueño de tener casa propia puede volver a hacerse una realidad”.

