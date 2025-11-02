La denuncia que sacude a ‘Stranger Things’: Millie Bobby Brown y David Harbour

El ambiente en el rodaje de Stranger Things se habría visto alterado por un conflicto interno entre dos de sus figuras principales. El diario británico Mail on Sunday publicó que Millie Bobby Brown interpuso una denuncia por acoso e intimidación laboral contra David Harbour, actor que interpreta al sheriff Jim Hopper en la serie de Netflix.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Lo que se sabe sobre la demanda de Millie Bobby Brown a David Harbour

El reporte indica que la queja fue presentada antes del inicio de la quinta temporada y que contenía una descripción detallada del comportamiento del intérprete hacia su compañera. Las acusaciones, de acuerdo con la información difundida, no estarían relacionadas con conductas de tipo sexual, sino con presuntos episodios de maltrato y tensiones dentro del set.

Fuentes citadas por el medio señalaron que la plataforma de streaming habría puesto en marcha una revisión interna para abordar el caso, proceso que —según el tabloide— se habría extendido durante varios meses. No se han conocido resultados de esa indagación ni confirmación oficial por parte de Netflix.

Hasta el momento, ninguno de los actores ha ofrecido declaraciones públicas, y la compañía mantiene silencio frente al tema. Una persona vinculada a la producción consultada por el Mail on Sunday afirmó que el estudio no acostumbra pronunciarse sobre sus procesos internos, pero sugirió que el hecho de no desmentir la información podría interpretarse como significativo.

El artículo también menciona que Millie Bobby Brown habría contado con acompañamiento permanente de una persona de confianza durante las grabaciones, mientras Harbour atravesaba un periodo personal difícil. De acuerdo con la publicación, su entonces esposa, la cantante Lily Allen, lo habría apoyado en medio de las circunstancias que coincidieron con la investigación.

El supuesto conflicto aparece justo cuando Stranger Things se prepara para cerrar su historia, convertida en uno de los mayores fenómenos de la televisión por streaming. Netflix tiene previsto lanzar la temporada final en dos partes, con un episodio de cierre que llegaría a cines y a la plataforma a finales de año.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales ni documentos públicos que respalden las acusaciones reportadas por el tabloide británico. Mientras el silencio predomina entre los implicados, los seguidores de la serie aguardan el estreno de los últimos capítulos en medio de una creciente expectativa.