‘La huésped’, ‘Alien Earth’, ‘Marvel Zombies’ y más para ver este fin de semana

En este fin de semana puedes escoger entre el suspenso, la ciencia ficción, los viajes y el humor. Maratón para todos los gustos.

‘La Huésped’- Netflix

Silvia (Laura Londoño) y Lorenzo (Jason Day) están intentando salvar su matrimonio, pero la aparición de Sonia (Carmen Villalobos) desatará una tormenta. Los secretos, las adicciones y una verdad perturbadora saldrán a flote. Hacen parte del elenco Margarita Muñoz, Andrés Suárez, Juan Fernando Sánchez y Katherine Vélez.

‘Marvel Zombies’- Disney+

En 'Marvel Zombies', una infección desata un infierno. Fotografía por: Cortesía Disney+

La nueva serie, de cuatro episodios, que se estrenó esta semana, todo sucede en el Multiverso Marvel, donde por causa de una infección se desata un infierno, y esta vez los zombies llegan con una característica muy aterradora.

‘De viaje con los Derbez’- Prime Video

En su quinta temporada, Eugenio Derbez, su esposa Alessandra Rosaldo, sus hijos José Eduardo, Aitana y Aislinn y su nieta Kailani se embarcaron en una nueva aventura. Esta vez, la familia escogió Japón, donde durante ocho capítulos, disfrutó de la gastronomía y las costumbres y los templos asiáticos.

‘The Paper’ – HBO Max

La nueva comedia, heredera de ‘The Office’, se centra en un periódico, el Toledo Truth – Teller, que hace su mejor intento por renacer usando el mejor recurso: reporteros que aman la profesión. En el elenco están Sabrina Impacciatore (Esmeralda Grand), Domhnall Gleeson (Ned Sampson), Chelsea Frei (Mare Pritti), Melvin Gregg (Detrick Moore) y Oscar Núñez (Oscar Martínez).

‘The Hunting Party’ - Universal+

En 10 episodios, un grupo de investigadores viven una carrera contra el tiempo. Su misión es capturar a varios criminales que escaparon de una prisión secreta. En el elenco están Melissa Roxburgh como Rebecca Henderson, Nick Wechsler en el rol de Oliver Odell, Patrick Sabongui, quien encarna a Ryan Hassani, Josh McKenzie, que personifica a Shane Florence y Sara Garcia, que le da vida a Jennifer Morales.

‘Alien Earth’- Disney+

En el 2120 comienza la investigación sobre el incidente de la USCSS Maginot, una nave de investigación que se estrella en la Tierra. El suspenso, el miedo y la acción se mezclan cuando el grupo se da cuenta que el accidente se convierte en una gran amenaza en un lugar donde la aparición de los híbridos revoluciona y hace pensar en la inmortalidad. Sydney Chandler (Wendy), Lily Newmark (Nibs), Jonathan Curly (Smee) y Adarsh Gourav (Slightly) conforman el elenco de la serie de ocho capítulos.

Misterio y espionaje para comenzar octubre

Se trata de ‘El círculo Bletchley’, de Europa Europa, que el 2 de octubre, a las 8:00 p.m., estrena las dos primeros capítulos de esta serie de misterio que reúne a cuatro mujeres, Millie (Rachel Stirling), Susan Gray (Anna Maxwell Martin), Jean (Julie Graham) y Lucy (Sophie Rundle), quienes se destacaron como investigadoras durante la Segunda Guerra Mundial, pero que ya retiradas del oficio, se dedican a aclarar los asesinatos más aterradores.