‘La huésped’, ‘Alien Earth’, ‘Marvel Zombies’ y más para ver este fin de semana

En este fin de semana puedes escoger entre el suspenso, la ciencia ficción, los viajes y el humor. Maratón para todos los gustos.
‘La Huésped’- Netflix
Silvia (Laura Londoño) y Lorenzo (Jason Day) están intentando salvar su matrimonio, pero la aparición de Sonia (Carmen Villalobos) desatará una tormenta. Los secretos, las adicciones y una verdad perturbadora saldrán a flote. Hacen parte del elenco Margarita Muñoz, Andrés Suárez, Juan Fernando Sánchez y Katherine Vélez.
‘Marvel Zombies’- Disney+
En 'Marvel Zombies', una infección desata un infierno.
La nueva serie, de cuatro episodios, que se estrenó esta semana, todo sucede en el Multiverso Marvel, donde por causa de una infección se desata un infierno, y esta vez los zombies llegan con una característica muy aterradora.
‘De viaje con los Derbez’- Prime Video
En su quinta temporada, Eugenio Derbez, su esposa Alessandra Rosaldo, sus hijos José Eduardo, Aitana y Aislinn y su nieta Kailani se embarcaron en una nueva aventura. Esta vez, la familia escogió Japón, donde durante ocho capítulos, disfrutó de la gastronomía y las costumbres y los templos asiáticos.
‘The Paper’ – HBO Max
La nueva comedia, heredera de ‘The Office’, se centra en un periódico, el Toledo Truth – Teller, que hace su mejor intento por renacer usando el mejor recurso: reporteros que aman la profesión. En el elenco están Sabrina Impacciatore (Esmeralda Grand), Domhnall Gleeson (Ned Sampson), Chelsea Frei (Mare Pritti), Melvin Gregg (Detrick Moore) y Oscar Núñez (Oscar Martínez).
‘The Hunting Party’ - Universal+
En 10 episodios, un grupo de investigadores viven una carrera contra el tiempo. Su misión es capturar a varios criminales que escaparon de una prisión secreta. En el elenco están Melissa Roxburgh como Rebecca Henderson, Nick Wechsler en el rol de Oliver Odell, Patrick Sabongui, quien encarna a Ryan Hassani, Josh McKenzie, que personifica a Shane Florence y Sara Garcia, que le da vida a Jennifer Morales.
‘Alien Earth’- Disney+
En el 2120 comienza la investigación sobre el incidente de la USCSS Maginot, una nave de investigación que se estrella en la Tierra. El suspenso, el miedo y la acción se mezclan cuando el grupo se da cuenta que el accidente se convierte en una gran amenaza en un lugar donde la aparición de los híbridos revoluciona y hace pensar en la inmortalidad. Sydney Chandler (Wendy), Lily Newmark (Nibs), Jonathan Curly (Smee) y Adarsh Gourav (Slightly) conforman el elenco de la serie de ocho capítulos.
Misterio y espionaje para comenzar octubre
Se trata de ‘El círculo Bletchley’, de Europa Europa, que el 2 de octubre, a las 8:00 p.m., estrena las dos primeros capítulos de esta serie de misterio que reúne a cuatro mujeres, Millie (Rachel Stirling), Susan Gray (Anna Maxwell Martin), Jean (Julie Graham) y Lucy (Sophie Rundle), quienes se destacaron como investigadoras durante la Segunda Guerra Mundial, pero que ya retiradas del oficio, se dedican a aclarar los asesinatos más aterradores.