¿La IA remplazará al hombre?  Así es ‘Uno y once’, el nuevo thriller de ciencia ficción

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta habitual en muchos campos de la vida cotidiana. Adicionalmente su desarrollo, impacto y posibles consecuencias a mediano y largo plazo ha sido objeto de estudio y tema de controversia en el mundo entero.

Tan solo la semana pasada, el ingeniero Jacob Coxon, que perteneció a la compañía de software Anthropic, alertó sobre sus alcances exponiendo que podría incluso llegar a exterminar la humanidad.

El experto en desarrollo británico, que también trabajó en Open AI y que tiene 27 años de experiencia en el desarrollo de la controvertida herramienta, renunció asegurando que dichas compañías han traspasado los límites y que “juegan con la humanidad” sin tener en cuenta los riesgos que implica.

En la casa del Teatro Nacional se presenta por estos días un relato que aborda este tema. ‘1:11 (Uno y Once)’. Se trata de la obra ganadora de la convocatoria Dramaturgia como semilla en su tercera edición, realizada por el Teatro Nacional y dirigida por José Luis Diaz.

La obra explora la deshumanización en la era digital y las tensiones entre tecnología, la identidad y conciencia del ser humano, mientras juega con la idea de que su propia vida podría haber sido insuficiente y manejada por una inteligencia artificial.

Elenco y dónde ver ‘Uno y Once’

En el elenco figuran Luis Eduardo Arango, quien funge como relator, Alejandro Buitrago y Mateo Merchan.

La pieza cuestiona los límites entre lo humano y lo artificial en un mundo que cada vez es influenciado por algoritmos e invita al espectador a preguntarse si la inteligencia artificial está aprendiendo a parecerse a nosotros, o si somos los seres humanos los que hemos empezado a comportarnos como máquinas. De igual manera cuestiona cómo se construyen o se distorsionan nuestras identidades en un mundo gobernado por algoritmos.

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Dramaturgia como semilla, la convocatoria en donde nació a pieza, es realizada anualmente por el Teatro Nacional y está dirigida a las nuevos dramaturgos y presentación de textos inéditos de dramaturgia original. De esta manera la mencionada organización fomenta nueva voces de la dramaturgia e incentiva el montaje de piezas que hablan de temas pertinentes y vanguardistas.

‘Uno y Once’ se presenta de jueves a sábado a las 8:00 p.m. los jueves, viernes y sábado. En La Casa del Teatro Nacional, carrera 20 número 37-54, barrio La Soledad.

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