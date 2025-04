‘La Jesuu’ regresó a ‘LCDLF’ y protagonizó fuerte pelea con Yina Calderón

Los habitantes de La casa de los famosos Colombia 2 experimentaron una noche agitada este 24 de abril, entre otras razones, por el reingreso de Valentina Ruiz, conocida en redes sociales como ’La Jesuu’ por su trabajo como creadora de contenido digital.

La llegada de la influenciadora, quien regresó al programa gracias a la segunda oportunidad que le dio su amiga y colega ’La Toxi Costeña‘, estuvo marcada por su pelea con Yina Calderón y también por la confirmación de su embarazo.

Así fue la pelea de ‘La Jesuu’ y Yina Calderón

Tal y como lo anunció horas antes de volver al reality show del Canal RCN, Valentina Ruiz llegó para respaldar a Karina García justo en el momento en que Yina y ‘La Toxi Costeña’, quienes se suponía que eran sus amigas, cortaron inesperadamente la relación.

Sumado a lo anterior, ‘La Jesuu’ aprovechó la ocasión para hacer una advertencia a Yina Calderón: “Hay algo en ti que admiro y es cómo puedes dormir tranquila teniendo dos caras. Y te voy a pedir un favor: no me dirijas la palabra en toda la competencia por ninguna circunstancia (...) Esto es sencillo: Usted me saca a mí o yo la saco a usted ¿Listo? En definitiva, usted no es amiga de nadie".

Las palabras de Valentina Ruiz no fueron bien recibidas por ‘Sayayina’, quien no dudó en responder. Fue entonces cuando se alzaron los ánimos entre ambas y terminaron discutiendo a gritos.

“Recuerda que yo a ti no te voy a dar importancia ni el foco que estás buscando ¡Tú acabas de llegar y para estar a mi nivel te faltan años luz! Me arrepiento de haber dicho que ‘La Toxi’ hacía bien en darte una nueva oportunidad. Así que te quiero aclarar que jamás voy a ser enemiga tuya porque tú no estás a mi nivel ¡No vas a venir a robarte el foco en mi casa!”, aseveró Yina Calderón, a lo que ‘La Jesuu’ contestó: “Ridícula ¡A mí no me vienes a gritar!”.

Finalmente, los demás habitantes de La casa de los famosos Colombia 2 tuvieron que intervenir, pues todo parecía indicar que las influenciadoras se iban a enfrentar a golpes.