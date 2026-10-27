“La Ley y el orden: UVE” reintegrará dos de sus antiguos talentos ¿de quiénes se trata?

La serie más antigua de la televisión norteamericana, protagonizada por Mariska Hargitay, narra el trabajo de la Unidad de Víctimas Especiales de la policía de Nueva York, encargada de investigar delitos de naturaleza sexual y proteger a las víctimas. Creada por Dick Wolf, la apuesta ha tenido no solo aceptación en Estados Unidos, sino que también ha sido un éxito a nivel mundial que ha llevado a varios remakes en Reino Unido, Rusia y Francia, y a la continuación de la original con su nueva temporada número 28.

Más allá de la nueva temporada que fue estrenada el pasado 8 de octubre, la historia policiaca vuelve a ser noticia tras el anuncio de que dos grandes y queridos personajes vuelven a ser parte de la Unidad de Víctimas Especiales.

Regresan la fiscal Cabot y el detective Stabler

La primera actriz que se reintegra es Stephanie March, que retomará su papel como Alexandra “Alex” Cabot en el noveno capítulo de la temporada 28, tras ocho años de ausencia. Cabot fue la asistente del fiscal distrital entre las temporadas 2 y 5, y March participó en más de 100 episodios de la serie.

En la serie, su personaje fue dado por muerto por su seguridad y se integró al programa de protección de testigos, que cambia de identidad a quienes requieren proteger su vida a cambio de información importante. Su regreso se produce mientras el elenco actual, encabezado por Mariska Hargitay como Olivia Benson, Ice-T como Fin Tutuola y Peter Scanavino como Sonny Carisi, continúa al frente de la unidad.

El otro regreso confirmado es el de Christopher Meloni, quien volverá a interpretar al detective Elliot Stabler en el episodio 600 de la serie, un hito para la producción de NBC. Stabler fue el compañero original de Olivia Benson y dejó la unidad en 2011 al final de la temporada 12, tras no llegar a un acuerdo sobre su contrato, aunque desde entonces ha aparecido de forma esporádica en la franquicia.

Luego del éxito del personaje, NBC decidió hacer una serie aparte nombrada “La ley y el orden: Crimen organizado”, donde Meloni era el protagonista; la serie fue cancelada en abril del 2026 después de 5 temporadas al aire.

La ley y el Orden: UVE ha sido tan exitosa que, a lo largo de sus casi tres décadas al aire, ha acumulado varios galardones y reconocimientos de la crítica, incluidos premios Emmy para actores invitados como Cynthia Nixon, Marcia Gay Harden y Ellen Burstyn.

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También su longevidad la ha convertido en un ícono de la televisión, y su formato ha permitido que muchos actores tuvieran sus primeras oportunidades en pantalla cuando aún eran jóvenes, mientras que otros grandes nombres han pasado por ella como invitados.

Entre las celebridades que han participado figuran Robin Williams, Bradley Cooper, Amanda Seyfried, Martin Short, Carol Burnett, John Stamos, Alec Baldwin, Angela Lansbury, Hayden Panettiere, Lili Reinhart, Laverne Cox, Isabelle Huppert y Zoe Saldana.

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