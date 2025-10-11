‘La mujer del camarote 10’, ‘La sustancia’ y más para ver en el puente festivo

En este puente festivo tenemos para ti una amplia oferta: drama, suspenso, comedia y documentales. Escoge tu favorito.

‘La mujer del camarote 10’ - Netflix

La periodista Laura Blacklock, interpretada por Keira Knightley, se encuentra, por razones laborales, en un lujoso yate. Cuando la profesional ve que alguien es arrojado por la borda, pero que a bordo nadie le cree, decide arriesgarlo todo para aclarar el misterio y descubrir lo que pasa en realidad. Con Guy Pierce, David Ajala, Hannah Waddingham, Art Malik y David Morrissey.

‘La sustancia’ - HBO Max

Elisabeth Sparkle está obsesionada con la juventud y la fama. Una decisión la destruirá. Fotografía por: HBO Max

Elisabeth Sparkle (Demi Moore) pierde su trabajo como conductora de un programa de fitness y la edad, acaba de cumplir 50 años, es el factor determinante de su despido. Luego de sufrir un accidente, la ex estrella de Hollywood encuentra en ‘la sustancia’ la opción de tener un versión mejorada y joven. Sue (Margaret Qualley), el otro yo, comienza a tener un éxito tras otro, pero el ego, las adicciones y los celos harán que su historia, que comenzó con un suero, no tenga un buen final. En el elenco están Dennis Quaid, Gore Abrams, Oscar Lesage, Edward Hamilton Clark y Robin Greer.

‘Sin frenos’ - Prime Video

En Chile, Tiluca (Javiera Contador), una mujer de clase alta vive una situación límite, pues al quedar viuda, ciertas situaciones la ponen al borde de la ruina. La mujer parece encontrar la solución a sus problemas económicos cuando se asocia con Julio César (Yul Bürkle), un repartidor inmigrante y decide convertir su mansión en un hostal para migrantes y repartidores. Este paso hará que el entorno de Tiluca cambie su manera de pensar.

‘La suerte: una serie de casualidades’ - Disney+

La vida de David (Ricardo Gómez), un taxista ocasional, cambia cuando se convierte en el conductor privado de Maestro (Óscar Jaenada), un legendario torero, con quien recorre España. El hombre de los toros y el chofer forjan una amistad, basada en las cosas que tienen en común, los descubrimientos de David, la suerte que le trae a Maestro y lo que aprenden el uno del otro. Duración: 6 episodios.

‘Surreal State’- Universal+

Roman Agency es una particular empresa inmobiliaria. Fundada por Luke Roman (Tim Rozon), la compañía se especializa en ‘limpiar’ casas que no se venden porque están comprometidas en el terreno metafísico. Una vez se cumple el objetivo, Roman y su equipo, que integran Susan Ireland (Sarah Levy) y August Ripley (Maurice Dean Wint), ponen todo su esfuerzo en cerrar una venta. Tercera temporada.

‘El viejo oeste con Kevin Costner’ - History

El domingo 12 se estrena esta docuserie producida por Kevin Costner (quien además la presenta), la historiadora Doris Kearns Goodwin y la compañía RadicalMedia. En sus ocho episodios, dos en cada domingo, emitidos a las 10:40 p.m., hace un recorrido por la historia de Oeste de los Estados Unidos a través de los conflictos por el control del territorio, en un periodo que abarca el final del siglo XVIII hasta los inicios del XX.

‘Alaska: la última frontera’ - Apple TV

El alguacil de Alaska Frank Remnick (Jason Clarke) investiga el accidente de un avión que transportaba prisioneros. El hombre de la ley sospecha que el hecho, que dejó como consecuencia la huida de varios prisioneros hace parte de un plan. Con las actuaciones de Dominic Cooper, Simone Kessell, Haley Bennett y Dallas Goldtooth.

‘Vida en movimiento’ - Film & Arts

Este ciclo de tres documentales franceses: ´La marcha de los pingüinos’, ‘Amazonia’ y ‘Voyage of Time: Life´s Journey’, muestran a la Tierra desde una perspectiva íntima e invitan a reconectar con la vida, todo a través del ciclo natural, las preguntas sobre la creación y el destino del ser humano y la historia de Saï, un mono capuchino que se enfrenta a la selva. Viernes a las 8:00 p.m.