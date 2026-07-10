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‘La Odisea’, de Christopher Nolan: quién es quién en la cinta con Matt Damon y Zendaya

La cinta protagonizada por Matt Damon, que incluye a figuras como Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron y John Leguizamo, entre otros, corresponde a la versión cinematográfica de la obra homónima y pone en pantalla sus personajes.

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Por Redacción Vea
10 de julio de 2026
MADRID, 28/06/2026.-Fotograma de Matt Damon en La Odisea. El estreno mundial, el próximo 17 de julio, de 'La Odisea' de Christopher Nolan, una de las películas más esperadas del año, ha traído una catarata de reediciones y otras publicaciones relacionadas con la epopeya de Homero, "el gran libro de aventuras del mundo occidental" y un clásico en las lecturas veraniegas. EFE/ Melinda Sue Gordon/universal Pictures SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Fotografía por: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Entre febrero y julio del 2025, el director Christopher Nolan rodó la película ‘La Odisea’ que ya se mostró a la crítica, que se deshizo en elogios para la apuesta que fue lograda en escenarios de Italia, Marruecos, Grecia, Islandia, Escocia y los estudios Universal de Los Ángeles, con un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares.

La historia, que sigue a Odiseo quien regresa a casa, después de la guerra, pero antes debe superar una serie de obstáculos que incluyen enemigos, dioses, manipulaciones y semidioses, se estrena el próximo 17 de julio.

Reparto de ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

Matt Damon es el encargado de personificar a Odiseo, también conocido como Ulises, quien aparece no solo en la obra ‘La Odisea’, sino también en ‘La Ilíada’, también de Homero.

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Odiseo es el rey de Ítaca, un hombre de guerra que se presume muerto en su tierra y procura regresar a casa después de diez años, pero en en retorno enfrenta desafíos casi imposibles de superar. En uno de ellos cuando hiere a un cíclope, provocando la ira de su padre, Poseidón.

Anne Hathaway es Penélope, la esposa de Ulises y reina de Ítaca, quien ante la ausencia de años de su marido es presionada para volver a casarse, sin embargo ella guarda la esperanza de que él regrese con vida. Ante la insistencia de su alrededor, asegura que cuando termine de tejer una manta para su suegro podría rehacer su vida, no obstante, cada noche deshace lo avanzado en el día para ganar tiempo mientras llega Odiseo.

Tom Holland es Telémaco, el hijo de Odiseo y Penélope, heredero del trono de Ítaca. Cree que su padre está vivo y volverá, es ayudado por Atenea para encontrar un camino, que le permita hallar a su padre. Uno de sus más fervientes enemigos es Antínoo.

Robert Pattinson es Antínoo, el villano por excelencia del relato. Es el principal pretendiente de Penélope. Ambicioso y con ansias de poder, su gran meta es remplazar a Odiseo, así eso implique deshacerse de Telémaco.

Zendaya es Atenea, la famosa diosa de la sabiduría y la guerra. Es hija de Zeus, y quien guía a Telémaco no solo en el camino para hallar a su padre, sino que le brinda sabiduría para liderar.

Samantha Morton da vida a Circe, la hechicera que Odiseo encuentra antes de llegar a casa. Una mujer manipuladora que le quita la voluntad a los hombres con sus peligrosos encantos. Odiseo no será ajeno a ella.

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Charlize Theron es la ninfa inmortal Calipso, con quien Odiseo se encuentra tras un naufragio. Ella lo salva, pero también logra demorarlo en su regreso a Ítaca, por siete años.

El colombiano John Leguizamo es Eumeo, el porquerizo de Ítaca, encargado de cuidar los cerdos uno de los más leales a Odiseo. Rechaza a todo pretendiente de Penélope, confiado en que su amo y señor regresará.

Lupita Nyong’o tiene un doble rol en la cinta. Es Helena de Troya, la hija de Zeus, de impresionante belleza y también es Clitemnestra, media hermana de Helena, marcada por la tragedia y quien confabuló para matar a su marido Agamenón.

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