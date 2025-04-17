La Pasión de Cristo 2: cuándo sale, de qué trata y quién es Jesús en película de Mel Gibson

Han pasado más 20 años desde que Mel Gibson lanzó ‘La pasión de Cristo’, película que se convirtió en todo un clásico del cine religioso, recreando dramáticamente esta época de Jesús de Nazareth.

La cinta, estrenada el 19 de marzo del 2014, que es una de las más vistas de Semana Santa fue escrita y dirigida por Mel Gibson; y en el rol de Jesús estuvo el actor Jim Caviezel, quien ha expresado cómo encarnar este personaje le cambió no solo su vida profesional, sino a él como mismo en lo espiritual.

Desde que se estrenó ‘La pasión de Cristo’ se supo que Gibson trabajaría en una siguiente parte que se convertiría en la continuación del relato bíblico del paso de Jesús por la Tierra.

‘La Resurrección de Cristo’, nueva película de Mel Gibson

Ahora se confirma que ‘La Pasión de Cristo 2’ llegará al público en la Semana Santa del 2027, siendo el viernes 26 de marzo el elegido para el estreno de la primera parte, que se llamará La Resurrección de Cristo, Parte Uno. La segunda se estrenará el 6 de mayo, que coincide con el día de la Ascensión.

La cinta en la que se estima se invertirán cerca de 200 millones de dólares se realiza en locaciones naturales de Roma, en algunos sitios donde se lograron escenas de la primera cinta. Otros puntos de Italia como Matera, Ginosa, Gravina, Laterza y Altamura también serán escenarios de esta saga.

En el estreno no estarán ni Jim Caviezel, ni Mónica Bellucci, quien dio vida a María Magdalena.

Según Variety, la histroia en esta oportunidad será alrededor de lo ocurrido después de la crucifixión, es decir los tres días antes de la resurrección del Mesías.

Jaakko Ohtonen será Jesús en ‘La pasión de Cristo 2′

El papel de Jesús está ahroa en manos del actor finlandés Jaakko Ohtonen, de 36 años, famoso por su papel del guerrero danés Wolland en la quinta temporada de la serie The Last Kingdom de Netflix.

La cubana Mariela Garriga, de Misión Imposible, será María Magdalena. María será la actriz Kasia Smutniak , mientras que el italiano Pier Luigi Pasino será a Pedro; y Riccardo Scamarcio, de John Wick: Capítulo 2, personificará a Poncio Pilato.

Las películas también abordará la lucha de demonios y ángeles así como el descenso de Jesús al infierno.

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