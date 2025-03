‘La pasión de Cristo 2’: Mel Gibson iniciará rodaje. ¿Quién será el protagonista?

La pasión de Cristo es una de las películas más impactantes de la historia del cine religioso. Dirigida por Mel Gibson, cuenta las últimas horas de la vida de Jesucristo, desde su arresto en el Huerto de Getsemaní hasta su crucifixión en el monte Gólgota. Con un enfoque crudo y realista, la película fue un éxito rotundo en taquilla, pues logró recaudar más de 600 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de aproximadamente 30 millones.

‘La pasión de Cristo: la resurrección’: detalles del rodaje

Luego de 20 años de la primera parte, Mel Gibson está listo para llevar a la gran pantalla La Resurrección de Cristo, la secuela de sla exitosa cinta. El rodaje está previsto que comience en agosto de 2025.

“Puedo confirmar que la próxima película dirigida por Mel Gibson, producida por Icon Productions, ‘La Resurrección de Cristo’, se rodará íntegramente en Cinecittà a partir de agosto y requiere muchas salas y construcciones escénicas”, dijo Manuela Cacciamani, directora ejecutiva de Cinecittà Studios de Roma.

Mel Gibson (Photo by Amanda Edwards/Getty Images) Fotografía por: Amanda Edwards

La película se enfocará en los eventos que siguieron a la crucifixión de Jesús, explorando su resurrección y los acontecimientos que cambiaron la vida de sus seguidores. Jim Caviezel volverá a interpretar su papel como Jesús, y se anticipa que el filme empleará tecnología de vanguardia para mantener la continuidad visual con la primera entrega.

En enero pasado, Gibson concedió una entrevista para el podcast de Joe Rogan, donde reveló varios detalles sobre las grabaciones del filme: “creo que para contar bien la historia hay que empezar por la caída de los ángeles, lo que significa que estás en otro lugar, en otro reino. Tienes que ir al infierno”, afirmó.

De igual manera, dijo: “se trata de encontrar la manera de que no sea demasiado obvio. Creo que tengo ideas sobre cómo hacerlo y cómo evocar cosas y emociones en la gente a partir de la forma de representarlo y de rodarlo. Así que llevo mucho tiempo pensando en ello. No va a ser fácil, va a requerir mucha planificación y, a decir verdad, no estoy del todo seguro de poder llevarlo a cabo, es muy ambicioso. Pero voy a intentarlo porque eso es lo que hay que hacer".

¿Quién es Jim Caviezel?

Caviezel es un reconocido actor estadounidense, recordado por su interpretación de Jesucristo en La pasión de Cristo. Su actuación en esta cinta del cine religioso marcó un antes y un después en su carrera, consolidándolo como una figura importante del cine cristiano.

Recientemente también protagonizó Sound of Freedom, una película basada en hechos reales sobre la lucha contra el tráfico de niños, reafirmando su compromiso con causas sociales y humanitarias.