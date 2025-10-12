‘La pasión de Cristo 2’ no tendría a dos actores principales, incluido Jim Caviezel

Después de más de dos décadas, Mel Gibson finalmente pondrá en marcha la secuela de La pasión de Cristo (2004), una de las películas más impactantes y controvertidas del cine religioso. El nuevo proyecto llevará por título La resurrección de Cristo y, aunque mantiene la ambición épica del filme original, llegará con un cambio que pocos esperaban: la ausencia de Jim Caviezel en el papel de Jesús.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Por qué Jim Caviezel no estaría en la secuela de ‘La pasión de Cristo’?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la producción reemplazará a los protagonistas de la primera entrega, lo que también incluye a Monica Bellucci, quien interpretó a María Magdalena. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del largometraje, especialmente porque Caviezel había expresado en distintas ocasiones su deseo de volver a interpretar al personaje que marcó su carrera.

En entrevistas previas, el actor de 57 años aseguró que había leído borradores del guion y que algunas escenas lo habían conmovido profundamente. Sin embargo, según fuentes citadas por Page Six, el paso del tiempo habría hecho inviable su regreso. “Habría que hacer mucho trabajo digital con los actores originales, además de los problemas de agenda”, señaló el medio.

Pese a los ajustes en el elenco, el proyecto sigue adelante bajo la dirección de Gibson, quien lleva años desarrollando el guion y buscando la forma adecuada de continuar la historia. La distribución estará a cargo de Lionsgate, que planea lanzar la cinta en dos partes.

El rodaje se llevará a cabo en los estudios Cinecittà de Roma y en diversas locaciones del sur de Italia, entre ellas Altamura, Ginosa, Gravina di Laterza y Matera, esta última recordada por haber representado Jerusalén en la película original. Así, La resurrección de Cristo promete revivir el universo visual y espiritual que convirtió a La pasión de Cristo en un fenómeno cultural, aunque con un reparto completamente renovado.

¿Cuándo se estrenan las secuelas de ‘La pasión de Cristo’?

El director y actor australiano tiene previsto estrenar esta ambiciosa producción en 2027, dividiéndola en dos capítulos que llegarán a los cines con apenas 40 días de diferencia. La primera entrega, titulada La Resurrección de Cristo – Parte Uno, debutará el Viernes Santo, 26 de marzo de 2027, una de las conmemoraciones más importantes del cristianismo. La segunda parte llegará a las salas el 6 de mayo, coincidiendo con el Día de la Ascensión, celebración que marca el momento en que, según la tradición bíblica, Jesús asciende al cielo 40 días después de resucitar.