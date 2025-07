La película biográfica de Michael Jackson vuelve a retrasar su estreno. Esto se sabe

Tras retrasar su estreno en varias ocasiones, Michael, el biopic de Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua, vuelve a dilatar su lanzamiento. Así, el filme que iba a llegará a las salas de cine en octubre de este año, finalmente no lo hará hasta el 24 de abril de 2026. La película, que ha estado rodeada de gran polémica desde el inicio de su producción, estará protagonizada por Jaafar Jackson, el sobrino del Rey del Pop que realizará así su debut cinematográfico.

Además de sus reiterados retrasos, el filme, producido y distribuido por Universal y Lionsgate, ha sufrido notables cambios durante los últimos meses, dividiéndose incluso en dos películas para abarcar las distintas etapas de la carrera del icono de la música, 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, California, a los 50 años.

De hecho, The Hollywood Reporter informó en mayo que, pese a haber terminado su rodaje hace varios meses, Fuqua y su equipo rodarían escenas adicionales, los conocidos como ‘reshoots’, durante 20 días en junio.

Las fuentes señalaron entonces que se esperaba que la película, que inicialmente iba a abarcar toda la vida de la estrella y tener una larga duración, se circunscribiría únicamente a los inicios de su carrera y culminaría con Michael abandonando el grupo de su familia, The Jackson 5, tras la publicación de su primer álbum en solitario, Off the Wall, en 1979.

¿Por qué se retrasó la película de Michael Jackson?

Anteriormente, en enero, Puck informó que el tercer acto de Michael tuvo que ser modificado debido a que incluía una dramatización de una persona que acusó a Jackson de abusos sexuales a menores. El equipo legal alertó entonces de que ese controvertido pasaje no podía incluirse en el filme, ya que el denunciante había llegado a un acuerdo económico con los herederos del artista en el que se estipulaba que esas acusaciones nunca podrían ser reflejadas en pantalla ni en ningún libro.

En todo caso, THR afirma citando fuentes cercanas al proyecto que esa segunda película, centrada en la carrera de Jackson en solitario, sigue en desarrollo. No cabe duda de que Jackson logró mucho en el mundo de la música después de 1979, dado que su álbum de 1982, Thriller, con los sencillos “Beat It” y “Billie Jean”, sigue siendo el disco más vendido de la historia. Pero también es cierto que sus últimos años, especialmente la última década de vida del cantante, estuvo marcada por sus excentricidades fuera de los escenarios y las acusaciones de abusos sexuales.

El reparto de Michael incluye a Colman Domingo como el padre de la estrella, Joe Jackson, y a Nia Long como su madre, Katherine. Completan el reparto Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate y Derek Luke. Graham King, John Branca y John McClain producen la película que cuenta con guión de John Logan.