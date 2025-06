‘La primera vez’ marcó a Sara Pinzón: esto le enseñó la serie sobre ser mamá

Aunque Sara Pinzón no es madre en la vida real, vivió de cerca la experiencia de la maternidad gracias a su personaje en La primera vez, la exitosa serie de Netflix ambientada en los años 70.

En entrevista con Vea, la actriz habló sobre cómo interpretar a Luisa Salcedo —una joven que enfrenta un embarazo inesperado y debe criar sola a su hijo— la confrontó emocionalmente y la hizo reflexionar sobre el rol de las madres en contextos difíciles.

La experiencia de Sara Pinzón en ‘La primera vez’

“Mis respetos para las madres. Cuando me pongo en los zapatos de Luisa, como mamá joven, siento que yo no podría y se me derrumbaría todo”, expresó inicialmente, visiblemente conmovida por el impacto que le dejó el personaje.

La historia de Luisa Salcedo no solo plantea los dilemas de una maternidad no planificada, sino también los retos sociales y emocionales que conlleva criar a un hijo en medio del abandono, la precariedad y la juventud.

Durante el rodaje de la serie, Sara Pinzón tuvo que conectar con escenas cargadas de vulnerabilidad, amor, sacrificio y soledad, emociones que, aunque nacen de la ficción, terminaron dejándole huella.

“Saber que ese tipo de casos existen y que esas mujeres, sin apoyo familiar o económico, salieron adelante... solo puedo sentir admiración por las mujeres que han vivido esta misma historia”, aseguró en su conversación Vea.

Interpretar a Luisa fue un antes y un después para Sara Pinzón. En la segunda temporada de La primera vez, su actuación fue reconocida con dos India Catalina 2024: 'Mejor actriz de reparto' y 'Mejor talento juvenil'. Fotografía por: Felipe Mariño

De acuerdo con Sara Pinzón, más allá del reto actoral, interpretar a Luisa representó un aprendizaje profundo sobre realidades que muchas veces se ignoran o se juzgan desde fuera. “Enfrentar el proceso de crianza de un niño y todo lo que conlleva, sin dejar de lado mi propia vida, es algo que solo lo pueden hacer mujeres valientes”, agregó.

Con esa vivencia “prestada”, como ella la llama, la actriz de 22 años no solo enriqueció su carrera profesional, sino que también transformó su manera de ver la maternidad, al punto de decir que nunca más volverá a ver igual a una mujer que decide seguir adelante sola con su hijo.

En La primera vez, Luisa Salcedo representa a muchas mujeres reales. Y gracias a ese papel, Sara Pinzón encontró una nueva forma de entender la fortaleza que implica ser madre, incluso sin haberlo sido aún.

