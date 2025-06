“La primera vez” estrenó tercera temporada en Netflix: “La belleza de la libertad”

Camilo Granados (Emmanuel Restrepo) y Eva Samper (Francisca Estévez) se enfrentan a nuevos retos en la tercera temporada de 'La primera vez' Fotografía por: Cortesia Netflix

“La primera vez”, serie que cuenta la historia de un grupo de muchachos que se enfrentan a los desafíos propios de la vida escolar, los dilemas familiares y amorosos, estrenó su tercera temporada. Sobre la historia, que cuenta, entre otras, las vidas de Eva Samper (Francisca Estévez), Camilo Granados (Emmanuel Restrepo), Luisa Salcedo (Sara Pinzón) y Martín Salcedo (Sergio Palau), el desarrollo de sus personajes y los factores que determinaron su éxito, hablamos con María Gamboa, Mateo Stivelberg, sus directores y con Dago García, su guionista y creador.

Este 2025 trae buenas noticias para La primera vez. “Tener una tercera temporada y adquirir el estatus de franquicia me parece que es la demostración de que se ha hecho bien el trabajo, de que finalmente estos personajes lograron crear su propio camino, su propio arco de transformación y eso siempre es muy buena señal de, sobre todo, el trabajo en equipo”, comienza diciendo Dago García sobre su creación de Caracol para Netflix, quien añadió: “En un producto audiovisual normalmente los personajes, que son los que luego halaron la historia, son el resultado del trabajo del escritor, el actor y el director. Cuando se hace una película o cuando hace una serie que es limitada, la fuerza de la dramaturgia está en la historia, en la anécdota, cuando ya estamos hablando de una producción que se convierte en franquicia, ya estamos haciendo referencia a la fuerza de unos personajes que incluso pueden vivir en muchas anécdotas, entonces creo que es una señal de que se ha hecho un trabajo en equipo bastante bueno”.

En esta tercera temporada, los personajes son el claro ejemplo de la transformación del producto, así como del transcurrir de las diferentes etapas de la vida. “Cuando empezamos, teníamos un proyecto donde había un solo punto de vista, que era Granados. Si uno mira la primera temporada, en todas las escenas está Granados y los demás personajes ayudan a acabar de darle forma a su contexto. A medida que fuimos haciendo la serie y que empezamos a ver que esos otros personajes eran tan ricos en sus propias vidas y en sus propios desarrollos, la serie fue virando de ser una serie de un solo punto de vista, a ser una serie coral donde casi todos construyen sus propias historias”. Para todo ellos se abre un nuevo universo, lleno de amor, humor, drama y cotidianidad. “La misma naturaleza de la serie exigía que crecieran, que pasaran de la etapa del colegio a la de la Universidad, que es de lo que se ocupa esta tercera temporada, y además que también crecieran en su tipo de relaciones, ya empiezan a dejar de ser un grupo o una tribu, como ellos se llaman, para ir a conformar parejas, es como ese camino de la vida”.

“La primera vez”:banda sonora del alma

Cuando diseñaron la serie uno de los retos era que no quedara únicamente en el gusto del público juvenil, por su contexto y sus personajes jóvenes. “Ahí se tomaron dos decisiones que, creo, fueron acertadas: primero, se incluyó ese narrador, esa voz en off que habla desde el presente, entonces eso ya un poco le abre un espacio al público adulto, y la música, una referencia que le toca al alma a ese público adulto y que, por fortuna, también terminó integrándose bien a la trama juvenil y también empezó a gustarle a este tipo de público. Esas dos estrategias que inicialmente tenían como objetivo no apartar de la serie al público adulto terminaron formando parte del carácter del producto”, cuenta García.

“Una historia auténtica y honesta”

Para Mateo Stivelberg y María Gamboa, quienes con Laura Tatiana Bohórquez dirigen la serie, esta temporada tiene un sabor muy especial. “Es el cierre de la etapa de ellos en el colegio, como la culminación del ciclo escolar y el comienzo de esta vida preadulta de estos personajes sueltos en el mundo, donde van a empezar a vivir las cosas de adulto, vivir solos, la responsabilidad del servicio militar, tener que lidiar con traer plata para poder pagarse las cosas”, dice el director bogotano, “lo bonito de eso, es que se cierra como este capítulo, pero abre uno nuevo para ellos y son como esas primeras veces también, entonces la esencia de la serie está y sigue intacta”. En una sola frase es “la belleza de la libertad, estos personajes empiezan realmente a experimentar qué significa eso que tanto buscan”. Para Gamboa, hay varios componentes fundamentales, “es una historia muy genuina y amorosa, con la que muchas personas de diferentes edades se identifican y creo que hace unas conexiones muy sinceras; hay mucha empatía. Es algo como que no es pretencioso, creo que hay una historia muy auténtica y honesta, y cuando hay esa especie de honestidad, nos conectamos con esas historias porque se nos vuelven nuestras”.

En esta temporada, los personajes abordan otro tipo de temáticas. “Creo que lo interesante es que nosotros tocamos esos temas adultos de una forma muy responsable, pero no tibia. Eso también me parece muy bacano de esta tercera temporada, ya los temas de la sexualidad se abordan de la forma que deben abordarse, planteando conversaciones tal cual. Entonces creo que eso ha sido como un gran paso también entre la segunda a esta tercera etapa”, dice Stivelberg.

‘La primera vez’ se convirtió en la primera franquicia de Netflix para Colombia

Esta buena noticia llena de satisfacción a todos los que hacen parte de la serie. “Esto abre las puertas a posibles franquicias de otro tipo de proyectos, porque se prueba que sí funciona, que no solamente existen los productos que se consumen de una sola temporada. Para los directores, plantea una expansión de un universo gigante y que La primera vez haya sido, de alguna manera, uno de los que haya labrado ese camino me llena orgullo. María está totalmente de acuerdo con su colega y agrega que “es algo de verdad, de mucho honor y mucha honra, ser parte de la creación de estos universos, pues que cada uno va aportando su granito, porque esto se hace entre muchas personas”. Para García también es motivo de alegría: “Es la comprobación de que se ha hecho un trabajo juicioso, conjunto, una franquicia no se construye simplemente desde la cabeza de un autor, sino desde el trabajo en equipo de actores, directores, personal técnico, personal artístico. Esas cosas lo llenan a uno de aliento de vida y de ganas de seguir adelante”.

Caracol recibió el Golden Seal de la EMA por su producción sostenible

La primera vez, producción de Caracol Televisión para Netflix fue distinguida con el Golden Seal de la Environmental Media Association (EMA), un galardón que reconoce a las producciones que lideran el camino hacia la sostenibilidad en la industria. “Es una serie que no solamente se ha planteado como el tema de la sostenibilidad a nivel del contenido, sino también de la práctica en la producción”, dice Dago García, “porque pues claro, hay que hablar en el contenido de sostenibilidad, de ecología, de todas estas cosas, pero eso no se puede quedar en letra muerta, sino que también en las prácticas de producción hay que volverlo un concreto y el equipo fue muy juicioso. Páramo, la productora lideró, con la gerencia de responsabilidad de Caracol, este proceso e hicimos una serie atendiendo a todos los estándares de sostenibilidad y eso nos dio ese reconocimiento, eso también nos dejó muy felices”.