Esto piensa Catherine Ibargüen de Cony Camelo por su desempeño en ‘MasterChef’

Con el paso de los días, los jurados de MasterChef Celebrity se han vuelto más exigentes. Cada detalle en los platos de los participantes es analizado con rigurosidad, pues a esta altura de la competencia, cualquier mínimo error podría dejarlos fuera del reality culinario.

Algunos participantes han protagonizado serias discusiones en la cocina, en algunos casos, por la presión del tiempo, o también porque no logran ponerse de acuerdo cuando tienen retos por equipos o en parejas.

Te puede interesar: Eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: sorpresiva noticia impactó a todos

Claudia Bahamón y Cony Camelo en 'MasterChef Celebrity'. Fotografía por: Canal RCN

¿Qué pasó con Cony Camelo y Catherine Ibargüen en ‘MasterChef’?

Cony Camelo ha sido protagonista de algunas discusiones con varios de sus compañeros. Según algunos televidentes y usuarios en redes sociales, la actriz ha sido la concursante más “conflictiva” de esta temporada.

Recientemente, Catherine Ibargüen dejó ver su molestia con la actriz por su desempeño en la competencia. La medallista olímpica puso en duda las habilidades culinarias de Camelo afirmando que, supuestamente, el juego ha venido favoreciéndola. “Así pues fácil, ella va en coche”, dijo.

La deportista dijo eso porque, para la prueba, tuvieron que realizar un juego que les daba algunos beneficios o “castigos”. En un momento, Cony Camelo y Martina la peligrosa, quienes estaban trabajando juntas, lograron un tiempo importante para desarrollar su plato.

Eso generó que Catherine reaccionara y afirmara que la actriz ganaba, supuestamente, por suerte: “tiene 50 minutos, tiene el picante y tiene a Martina, buenísimo, ella iba en coche, iba muy bien”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Cony Camelo tuvo que trabajar de nuevo con Franko Bonilla. Así reaccionó

Gracias a un beneficio que tenía, Ilenia Antonini eligió a Franjo Bonilla y Cony Camelo para que, en el próximo reto en parejas, trabajaran nuevamente juntos.

Vale la pena recordar que, varias veces, el comediante y la actriz han tenido fuertes peleas cuando tienen que cocinar juntos. Cuando conocieron la noticia, la actriz no dudó en reaccionar y expresar su descontento: “Otra vez con Franko, pero Vírgen Santa”.

Ese cambio que hizo Ilenia suscitó una ola de comentarios en los mismos participantes. Al final, Cony no tuvo más opción que resignarse. “No pues, ya qué, vamos a darle con toda, prometo que no voy a llorar, vamos a reír”, le dijo a Franko y a Paola, con quienes trabajará en el próximo reto.

“No me gustó la actitud de Catherine, no quiso emplatar para después criticar la emplatada de su compañera”, “al que no le gusta el caldo le dan dos platos”, “de nuevo Cony con Franko, pelea segura”. “Franko, Conny y Dominica la pesadilla de MasterChef”, “Cony algún día saldrá”, “ojalá Cony salga primero que Franko”.