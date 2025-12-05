‘La reina del flow 3′: Caracol Televisión estrena el primer tráiler ¿Yeimy Montoya muere?

Caracol Televisión publicó en días recientes el primer tráiler de la tercera temporada de La reina del flow, una producción que tuvo su debut en 2018 y regresó con una segunda parte en 2021. El avance, que ya circula en las pantallas del canal y en sus redes sociales, generó de inmediato preguntas entre los seguidores por las imágenes que involucran a Yeimy Montoya.

¿Qué muestra el tráiler de ‘La reina del flow 3’?

El adelanto inicia con un recuento de algunos de los hechos más recordados de las dos temporadas anteriores. Las imágenes repasan el proceso que vivieron Yeimy Montoya (Carolina Ramírez) y Charly Flow (Carlos Torres) antes de consolidarse como figuras de la música urbana dentro de la historia. Esas escenas incluyen parte de su ascenso, los conflictos que marcaron su relación y varios momentos que fueron decisivos para entender cómo llegaron a presentarse como artistas internacionales. Entre esas imágenes destacan también fragmentos grabados en los conciertos que realizaron en España hace algunos meses.

Después del recuento, el tráiler muestra una escena que cambió por completo la conversación entre los seguidores: Yeimy aparece subiendo a un avión, sin mayor explicación y con un ambiente que deja la sensación de que algo fuerte está por pasar. De inmediato, aparece Charly Flow en lo que parece ser un homenaje póstumo, una imagen que dio pie a la duda que hoy se repite entre los televidentes: ¿el personaje principal podría morir en esta temporada?

La incertidumbre aumenta cuando, entre lágrimas, Charly afirma: “Yo sé que Yeimy está viva y habrá reina del flow para rato”. La frase aparece justo al cierre del tráiler y se convirtió en el punto más comentado por los seguidores de la serie, quienes comenzaron a especular sobre el destino del personaje principal y la manera en la que esa situación podría redefinir el rumbo de la trama.

El adelanto también introduce a un personaje nuevo: Sky, interpretada por Alisson Joan. Su aparición es breve, pero suficiente para sugerir que tendrá un papel relevante en la vida de Charly Flow. Aunque el tráiler no revela qué relación tendrá con él ni cuál será su impacto en la historia, su presencia también dejó abierta la expectativa para los televidentes.

¿Cuándo se estrena ‘La reina del flow 3′?

Por ahora, Caracol Televisión no ha entregado más información sobre lo que traerá esta tercera temporada. Lo único confirmado es que La reina del flow 3 se estrenará en 2026, sin una fecha exacta definida. Con ese dato, y con las primeras imágenes ya circulando, comenzó la cuenta regresiva para el regreso de una de las producciones más vistas del canal.