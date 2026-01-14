‘La reina del flow 3′: hora de estreno, actores, qué pasa en el primer capítulo y más

La espera terminó para los seguidores de La reina del flow. Este martes 13 de enero, Caracol Televisión estrena la tercera temporada de una de las series más exitosas de la televisión colombiana, que regresa con nuevos conflictos, escenarios internacionales y un giro decisivo desde su primer capítulo.

El estreno está programado para las 9:30 p. m., en el horario prime del canal, luego de la emisión habitual del Desafío. Además, el episodio tendrá repetición en la franja de la medianoche, pensada para quienes no puedan conectarse en la transmisión principal, y posteriormente podrá verse en las plataformas digitales oficiales de Caracol.

Actores de ‘La reina del flow 3′

La nueva temporada marca el regreso de los protagonistas que han sostenido el eje de la historia desde su inicio. Carolina Ramírez vuelve como Yeimy Montoya, ahora enfrentada a un momento crucial de su vida personal y profesional, mientras que Carlos Torres retoma su papel de Charly Flow, uno de los personajes más polémicos y determinantes del relato.

También continúan en la producción Juan Manuel Restrepo como Erik “Pez Koi” Cruz Montoya, Adriana Arango como Ligia Martínez, Mariana Gómez en el rol de Irma “El Huracán” Serna, y Marcelo Dos Santos como Mike Rivera, cuya presencia vuelve a generar tensión dentro del universo musical de la serie.

En el frente artístico y musical regresan personajes como Drama Key (Juan Palau), Axel (Kiño), y El Búho (Pedro Pablo Ochoa), figuras clave dentro de la industria ficticia que rodea a Yeimy y Charly. A ellos se suma una nueva generación de personajes que buscan abrirse paso en el negocio del entretenimiento.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Alisson Joan como Sky, Juana Arboleda como Brenda, Manolo Alzamora y Rami Herrera como parte de una familia que tendrá peso en la trama, además de otros personajes que ampliarán el conflicto en escenarios tanto nacionales como internacionales. La temporada fue grabada entre Colombia y España, con locaciones en Bogotá, Medellín y las Islas Canarias.

Qué pasa en el primer capítulo de ‘La reina del flow 3′

El inicio de la tercera temporada no es tranquilo. Desde el primer episodio, la historia se ve sacudida por un grave accidente que involucra a Yeimy Montoya, hecho que se convierte en el punto de partida de una cadena de sucesos que marcarán el rumbo de la temporada.

Lejos de tratarse de un hecho fortuito, el accidente ocurre durante un vuelo y tiene elementos provocados, lo que despierta sospechas, tensiones y preguntas sobre quiénes están detrás de lo ocurrido. A partir de ese momento, la narrativa se mueve entre la incertidumbre, las consecuencias emocionales y los nuevos enemigos que aparecen en escena.

El capítulo inaugural también sirve para presentar nuevos personajes, escenarios internacionales y conflictos renovados, dejando claro que La reina del flow 3 apuesta por una historia más ambiciosa y cargada de drama desde su arranque, con la música como hilo conductor de cada giro narrativo.

