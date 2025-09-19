‘La reina del flow’ conquista España con un lleno total en Madrid y en La Coruña

El fenómeno de La reina del flow dejó en claro, una vez más, que su historia va más allá de la pantalla. La exitosa producción colombiana se presentó en España con dos funciones que marcaron un hito: primero en La Coruña y luego en el Movistar Arena de Madrid, donde lograron llenar por completo una de las salas más exigentes del país.

Esta propuesta trasladó al escenario lo que durante dos temporadas millones de espectadores han seguido a través de la televisión y Netflix: la mezcla de drama, música urbana y personajes entrañables que han convertido la serie en un referente del entretenimiento latino. En esta ocasión, los fanáticos pudieron vivirlo en vivo, con un espectáculo que unió canciones, actuaciones e imágenes icónicas de la trama.

Así fue el show de ‘La reina del flow’ en España

El elenco principal de la serie fue el encargado de darle vida al show: Juan Manuel Restrepo, quien interpreta a Charly Flow en su juventud y luego a Pez Koi; María José Vargas, en el papel de Yeimy; Kevin Bury, como Cris Vega; y Juan Palau, recordado por su personaje Drama Key. Los actores ofrecieron un recorrido musical por los temas más reconocidos de la producción, que el público acompañó de principio a fin.

La noche madrileña también tuvo un momento especial con la aparición de Omar Montes, uno de los artistas más populares del reguetón español. El cantante no solo se unió en tarima para compartir con los colombianos, sino que también hará parte de la tercera temporada de la historia, lo que aumentó la emoción de los asistentes.

El espectáculo se apoyó en una producción técnica de alto nivel: pantallas gigantes, visuales de gran impacto y un sonido contundente que reforzaron la experiencia. Las imágenes proyectadas recordaron a los seguidores los pasajes más intensos de las dos primeras entregas, mientras los protagonistas interpretaban las canciones que hicieron vibrar a la audiencia en la televisión.

De acuerdo con la opinión que algunos asistentes compartieron en redes, esta presentación, más que un concierto, fue una narración en directo en la que cada tema musical estuvo conectado con los giros de la trama, convirtiendo la función en un puente entre la ficción y el espectáculo en vivo.

El show en vivo de La reina del flow convocó a seguidores no solo de España, sino de diferentes países del continente, que viajaron para compartir la experiencia. Con estas dos fechas, Caracol Televisión y Quireza Eventos abrieron el camino de una gira internacional que pronto anunciará nuevos destinos en el resto del mundo. En ese contexto, los fanáticos de la serie están atentos a las nuevas fechas, así como al estreno de la tercera temporada que llegará pronto a las pantallas del canal.