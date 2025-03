¿The Residence está basada en la realidad? ¿Han muerto personas en la Casa Blanca?

En ‘La Residencia’, el más reciente estreno de la plataforma Netflix un crimen en la Casa Blanca es el detonante de un apasionante relato, donde todos los habitantes y empleados de la Casa Blanca son sospechosos. Ante la gravedad del evento, convocan a la detective más lista en este tipo de casos Cordelia Cupp , quien se encarga de analizar a todas las personas de interés. Dentro de este grupo esta Elsyie Chayle, el ama de llaves personificada por la actriz antioqueña, Julieth Restrepo.

La serie es producida Shonda Rhimes, considerada una de las mentes más brillantes en Hollywood, responsable de éxitos como Grey’s Anatomy y Bridgerton.

The residence está inspirado en libro homónimo

Lo primero que hay que mencionar es que la serie parte de un famoso y reciente libro llamado The Residence: Inside the Private World of the White House de Kate Andersen Brower. En este, la escritora narra las historias de los empleados de la Casa Blanca, es decir, mayordomos, chefs, floristas y otros miembros del personal que trabajan en la famosa casa.

La Residencia, que incluye actuaciones de Uzo Aduba, Giancarlo Esposito, Susan Kelechi Watson, Jason Lee, Randall Park, Julian McMahon y Dan Perrault, entre otros, tomó la primera parte del mencionado texto y luego, se desligó de él para elaborar su propia narrativa.

Sobre los asesinatos en esta residencia, se sabe que en la historia más reciente de la Casa Blanca nadie ha sido asesinado, sin embargo si se han registrado muertes inesperadas como esperadas entre sus habitantes.

Las personas que han muerto en la Casa Blanca

En siglos anteriores si hubo varios hechos violentos en sus alrededores que la historia norteamericana registra. En 1859, el congresista Daniel E. Sickles mató a disparos a Philip Barton Key, hijo de Francis Scott Key, tras descubrir que tenía un romance con su esposa. El crimen ocurrió en Lafayette Square, justo frente a la Casa Blanca.

Ya dentro de la casa, según registros de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, más de diez personas han fallecido allí. El presidente William Henry Harrison, quien murió por una neumonía en 1841; la primera dama Letitia Tyler, quien falleció de un derrame cerebral en 1842. El presidente Zachary Taylor murió por una enfermedad estomacal en 1850, mientras que las primeras damas Caroline Harrison y Ellen Wilson fallecieron de tuberculosis en 1892 y de la enfermedad de Bright en 1914, respectivamente.

El hijo de Abraham Lincoln, William Wallace Lincoln, murió en la Casa Blanca, en 1862. Frederick Dent, suegro de Ulysses S. Grant, falleció en 1873, y Margaret Wallace, suegra de Harry Truman, murió en 1952.

