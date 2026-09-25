‘La timonel’ de Netflix: ¿Tendrá segunda temporada? Esto se sabe 

Hay momentos en los que empezar de nuevo no es solo una opción, sino una necesidad. Eso es exactamente lo que le sucede a Teagan Tao, una adolescente a quien le cambia la vida completamente. En lugar de rendirse, la joven descubre en el remo una forma de reconstruirse. Sin embargo, su llegada a un nuevo colegio la llevará a un terreno inesperado: tendrá que convertirse en la timonel de un equipo masculino mientras navega por un ambiente lleno de rivalidades, diferencias sociales y romances.

¿De qué trata ‘La timonel’?

De acuerdo con la sinopsis de la producción, "Teagan Tao es una joven y prometedora deportista de remo cuya vida da un giro tras verse envuelta en un escándalo familiar que la obliga a mudarse y empezar de cero en un nuevo instituto. Decidida a mantener el rumbo y no perder su pasión, descubre con decepción que el centro no cuenta con equipo femenino de remo, por lo que toma una decisión audaz: asumir el rol de timonel en el competitivo equipo masculino. Sin embargo, ganarse el respeto en un vestuario dominado por egos no será nada sencillo. Teagan deberá lidiar con los choques constantes con el capitán del equipo, al mismo tiempo que intenta gestionar su química con uno de los compañeros y su presión por llevar al equipo a la victoria".

En el mundo del remo, el coxswain o timonel es quien tiene la responsabilidad de guiar la embarcación y coordinar a los miembros del equipo en diferentes modalidades. En las competiciones que se muestran en la serie, los equipos navegan en botes de ocho personas. A diferencia de los remeros, el timonel no se encarga de mover la embarcación con los remos. Su papel se centra en dirigir y coordinar al equipo durante la carrera. Esto representa un reto especial para Teagan, pues pasa de competir de manera individual a integrarse en un grupo donde debe aprender a comunicarse y ganarse la confianza de sus compañeros en sus decisiones.

Reparto completo de ‘La timonel’

El elenco principal incluye a:

Miku Martineau (Kate) como Teagan Tao.

(Kate) como Teagan Tao. Jessica Paré (Mad Men) como Ella Emerson-Tao.

(Mad Men) como Ella Emerson-Tao. Samuel Braun (Time Cut) como Josh Regis.

(Time Cut) como Josh Regis. Kyle Clark (Riverdale) como Cam Dillinger.

(Riverdale) como Cam Dillinger. Thomas Cadrot (Scream) como Entrenador Matt Hayden.

(Scream) como Entrenador Matt Hayden. Olga Petsa (Black Mirror) como Juliet Morny.

(Black Mirror) como Juliet Morny. Sage Linder (The Next Step) como Britney.

(The Next Step) como Britney. Alaska Leigh (Fire Country) como Amber.

(Fire Country) como Amber. Jude Wilson (A Million Little Things) como Baloo Garner.

Netflix confirmó segunda temporada de ‘La timonel’

La serie logró posicionarse entre las más vistas en inglés de Netflix durante su segunda semana. Posteriormente, la plataforma de streaming confirmó este 22 de septiembre de 2026 que tendrá una segunda temporada.

Uno de los temas que podría mostrarse en esa entrega es la llegada de un nuevo equipo femenino de remo. Britney, interpretada por Sage Linder, comienza a impulsar esta idea, lo que podría cambiar las cosas para Teagan. La protagonista se enfrentará a una decisión importante: seguir como timonel del equipo masculino o volver a competir en remo, un deporte que solía practicar antes de llegar a Easton Prep. Por otro lado, la relación de Teagan con Josh y Cam no ha llegado a una conclusión clara, así que el triángulo amoroso seguiría siendo un punto clave para la segunda temporada.