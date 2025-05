‘La Toxi Costeña’ enfrentó a Karina García y le hizo advertencia sobre Altafulla

La relación entre Karina García y Andrés Altafulla ha desatado críticas entre los demás participantes de La casa de los famosos Colombia, así como entre el público que ha sido testigo de todos los detalles. Muestra de lo anterior fue lo ocurrido durante la dinámica de ‘etiquetas’, en la que ‘La Toxi Costeña’ se despachó contra la modelo paisa.

Discusión entre Karina García y ‘La Toxi Costeña’

La actividad de las ‘etiquetas’ consistió en escribir una etiqueta y pegarla sobre la foto de otro participante, acompañándola con una explicación. Fue entonces cuando Cindy Ávila (’La Toxi’) calificó a su antigua amiga de ‘víctima’ y dejó en evidencia su rivalidad.

“Karina, a ti solo te gusta que te digan lo que quieres escuchar, pero cuando no es así, entonces dices que te tenemos envidia, te lastimamos y ya tienes la lágrima asomada (...) Estoy cansada de eso y por eso ya no te hablo. No te sientas el ombligo del mundo porque para mí vales la misma mond* que el resto”, expresó ‘La Toxi Costeña’.

Antes de terminar su intervención, la influenciadora puso el nombre de Andrés Altafulla sobre la mesa, sugiriendo que Karina García la estaría acusando de sentir celos por su romance con el barranquillero.

“No quiero saber que estás diciendo frente a una cámara que estoy celosa de ti por Altafulla porque yo, a diferencia tuya, sí puedo tener una amistad con un hombre sin comérmelo y sin que me guste. Yo vi en Altafulla a alguien de mi región, que me hacía reír y con quien me gustaba parchar, pero consiguió pareja y cambió, y eso es problema de él (...) No quiero que se pase por tu mente o se diga ante una cámara que estoy celosa porque yo por hombres no peleo”, concluyó ‘La Toxi Costeña’.

La respuesta de Karina García no se hizo esperar y, sin titubeos, cuestionó a la influenciadora por razones que dejó bastante claras. "Para mí ‘La Tóxica’ es una mentirosa porque pensé que era mi amiga y no. Te brindé una amistad sincera y leal, pero hasta ahora me vengo a dar cuenta de todas las cosas feas que sientes hacia mí. Dices que se me asoma la lágrima, pero antes me consolabas y decías que me entendías".

“Fueron excusas las razones por las cuales dejaste de hablarme. No tuviste la valentía de decírmelo en la cara, sino que me tuve que enterar por un cine. Y recuerda que yo no soy Camilo, a mí me respetas”, agregó la antioqueña.