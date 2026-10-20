La Velada del Año llega a Netflix: Ibai Llanos anunció inesperado acuerdo

Netflix anunció un acuerdo con Ibai Llanos para transmitir en directo y de manera exclusiva las próximas tres ediciones de La Velada del Año (2027, 2028 y 2029), el evento que reúne combates de boxeo entre creadores de contenido y presentaciones musicales.

La alianza representa un cambio en la distribución de uno de los eventos de entretenimiento digital más grandes en español. La Velada del Año comenzó en 2021 como una propuesta que enfrentaba en el ring a creadores de contenido y, con el paso de las ediciones, incorporó presentaciones musicales y una producción de mayor escala.

Hasta ahora, el evento se había emitido principalmente a través del canal de Twitch de Ibai Llanos. En 2026, la sexta edición también amplió su distribución a YouTube y TikTok. A partir de 2027, Netflix se convertirá en la plataforma encargada de transmitir las siguientes tres ediciones a nivel global.

Las cifras de La Velada del Año que llamaron la atención de Netflix

La decisión de Netflix llega después de varios años de crecimiento sostenido para el proyecto de Ibai Llanos. La primera edición se realizó en 2021 en una sala de conciertos de Barcelona y posteriormente el evento pasó a grandes escenarios de España, entre ellos el estadio Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y el estadio La Cartuja de Sevilla.

El crecimiento también se refleja en sus cifras de audiencia. De acuerdo con Netflix, La Velada del Año pasó de registrar cerca de un millón de espectadores de media en 2021 a superar los seis millones en 2026. La quinta edición, realizada en 2025, alcanzó además un pico de 9,3 millones de espectadores simultáneos.

El formato combina combates de boxeo amateur entre figuras de internet con actuaciones musicales y otros elementos de entretenimiento. En sus diferentes ediciones han participado creadores de contenido de España y Latinoamérica, convirtiendo el evento en un punto de encuentro entre comunidades digitales y audiencias que siguen tanto a los participantes como a los artistas invitados.

La sexta edición, celebrada en 2026 en La Cartuja de Sevilla, también mostró la dimensión que ha adquirido el proyecto. Según información difundida tras el evento, reunió a unas 80.000 personas presencialmente y superó los 34 millones de dispositivos conectados durante la transmisión.

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Para Netflix, la llegada de La Velada del Año se suma a su estrategia de incorporar grandes acontecimientos en vivo a su plataforma. El acuerdo contempla específicamente las ediciones de 2027, 2028 y 2029, aunque todavía no se han anunciado la fecha, el lugar ni los participantes de la próxima edición.

Ibai Llanos anunció el acuerdo el 19 de octubre mediante una publicación en redes sociales en la que resumió la noticia con una frase: “La Velada del Año x Netflix”. El creador recordó que cuando organizó la primera edición en Barcelona no sabía hasta dónde podía llegar el proyecto y señaló que el acuerdo busca llevar el evento a una escala mayor sin perder el componente de comunidad que ha acompañado su desarrollo.

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De esta manera, La Velada del Año VII será la primera edición que se podrá seguir en Netflix.

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