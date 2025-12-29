Lanzan “Netflix” gratuito con más de 4.000 películas ¿Cómo usarlo?

En medio del auge de las plataformas de streaming y el aumento en los precios de suscripción, una nueva alternativa ha llamado la atención de los amantes del cine. Se trata de WikiFlix, una plataforma gratuita que permite acceder a más de 4.000 películas clásicas de manera legal y sin necesidad de pagar o registrarse.

El proyecto fue desarrollado por miembros de la comunidad Wikimedia, el mismo ecosistema colaborativo que da vida a Wikipedia. Su objetivo es acercar al público a obras fundamentales de la historia del cine que, por el paso del tiempo, ya son de dominio público. Esto incluye producciones que marcaron época y que hoy son consideradas patrimonio cultural audiovisual.

¿Cómo usar WikiFlix?

El catálogo reúne títulos de distintas épocas, países y estilos. Desde cine mudo hasta producciones sonoras de las primeras décadas del siglo XX y otros proyectos que difícilmente se encuentran en plataformas comerciales. Entre ellas figuran clásicos reconocidos como Viaje a la luna, Nosferatu, El gabinete del doctor Caligari o El acorazado Potemkin, además de filmes menos conocidos, pero igualmente relevantes para la historia del cine mundial.

Acceder a WikiFlix es muy sencillo. Basta con ingresar al sitio web oficial desde cualquier navegador, ya sea en computador, celular o tableta. No es necesario crear una cuenta ni descargar aplicaciones adicionales para comenzar a ver el contenido disponible.

Una vez dentro, el usuario se encuentra con una interfaz visual similar a la de las plataformas de streaming tradicionales, con filas de películas organizadas por categorías como género, década o país de origen. También cuenta con un buscador que facilita encontrar títulos específicos.

Al seleccionar una película, el reproductor se abre directamente y permite verla en línea. En algunos casos, los filmes incluyen subtítulos, aunque su disponibilidad depende de cada producción. La plataforma también ofrece la opción de crear listas personalizadas, aunque esta función es completamente opcional.

Fotografía por: captura de pantalla

Más allá de la experiencia de visualización, WikiFlix se ha convertido en una herramienta atractiva para estudiantes, cinéfilos y curiosos que desean explorar el cine clásico sin pagar un centavo. Su propuesta apuesta por el acceso libre a contenidos culturales y por rescatar obras que sentaron las bases del séptimo arte.

Así, WikiFlix se posiciona como una alternativa distinta dentro del entretenimiento digital: un “Netflix” gratuito que invita a redescubrir películas que siguen vigentes por su valor histórico y artístico.

