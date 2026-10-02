‘Las guerreras K-pop 2’ sorprende con inesperada decisión de cara a su estreno

‘Las guerreras K-pop’ se convirtió en uno de los grandes fenómenos audiovisuales de los últimos años. La película animada, estrenada en Netflix el 20 de junio de 2025, conquistó a espectadores de distintos países con la historia de HUNTR/X, el grupo de K-pop integrado por Rumi, Mira y Zoey, quienes llevan una doble vida como cazadoras de demonios.

El impacto de esta producción fue tal que terminó convirtiéndose en el título original más visto en la historia de Netflix, con más de 600 millones de visualizaciones. Ante semejante éxito, la compañía confirmó el 12 de marzo de 2026 que habría una segunda película. Maggie Kang y Chris Appelhans, responsables de la primera entrega, regresaron para escribir y dirigir la continuación, que además sería el primer proyecto surgido de un acuerdo exclusivo de varios años entre los cineastas y la plataforma para desarrollar producciones de animación.

Desde entonces, los detalles sobre la nueva historia han sido escasos, mientras crecía la expectativa por conocer qué rumbo tomaría la franquicia.

La sorpresa que trae preparada ‘Las guerreras K-pop 2’

Ahora Netflix acaba de revelar una decisión que cambia por completo lo que muchos podían esperar de la segunda película. Ted Sarandos, co-CEO de la compañía, confirmó que ‘KPop Demon Hunters 2’ tendrá un amplio estreno en salas de cine cuando llegue al público. La declaración se produjo durante el evento Bloomberg Screentime, celebrado el 30 de septiembre en Los Ángeles, donde el ejecutivo explicó la nueva estrategia de la plataforma para determinados títulos.

La noticia resulta especialmente llamativa porque la primera película siguió precisamente el camino contrario: llegó directamente al catálogo de Netflix, sin un estreno comercial tradicional en cines. Ahora, para la secuela, la plataforma apuesta por llevar primero a las salas una producción que nació como uno de sus grandes éxitos de streaming.

Sarandos aseguró que el lanzamiento será “muy amplio” y lo incluyó dentro de una estrategia dirigida especialmente a las películas familiares que tienen potencial para ser vistas varias veces. En esa misma categoría, Netflix contempla estrenos cinematográficos de títulos como ‘Narnia: The Magician’s Nephew’ y ‘Charlie vs. the Chocolate Factory’.

El cambio de estrategia también puede entenderse a partir de lo ocurrido con la primera película. Después de su estreno en Netflix, la compañía llevó ‘Las guerreras K-pop’ a los cines en agosto de 2025 con una versión sing-along, que permitió al público cantar las canciones durante la proyección. El evento tuvo más de 1.000 funciones agotadas y consiguió cerca de 19 millones de dólares en taquilla durante ese fin de semana en los mercados donde fue exhibido.

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‘Las guerreras K-Pop’, la película más vista en la historia de Netflix. Foto: Netflix

Ese resultado demostró que el fenómeno no estaba limitado a las pantallas de los hogares. La banda sonora, los personajes y las canciones de HUNTR/X y los Saja Boys habían generado una comunidad suficientemente grande como para convertir una proyección especial en un acontecimiento cinematográfico.

La secuela, por ahora, continúa en desarrollo con Maggie Kang y Chris Appelhans al frente. Netflix no ha entregado una fecha definitiva de estreno, aunque distintos reportes han situado el proyecto alrededor de 2029. Tampoco se ha anunciado cuánto tiempo permanecerá exclusivamente en salas antes de llegar a Netflix.

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