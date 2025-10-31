‘Las Guerreras K-Pop’, entre los disfraces más populares de 2025 ¿Quiénes son?

En los principales motores de búsqueda, hay un nombre que no deja de repetirse este Halloween 2025: Las Guerreras K-Pop. Lo que empezó como una simple referencia estética terminó convirtiéndose en el disfraz más comentado del año, un fenómeno que mezcla fantasía, poder femenino y cultura pop con un toque de misterio.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Quiénes son ‘Las Guerreras K-Pop’?

El nombre pertenece a un grupo ficticio de cinco integrantes que protagonizan la película surcoreana estrenada en Netflix, producción que se convirtió en la más vista de la plataforma en su historia. La cinta combina acción, música y fantasía en un universo dominado por la tecnología, donde un grupo de jóvenes artistas usa el poder del ritmo para enfrentarse a un sistema corrupto.

Las protagonistas —Rumi, Zoey, Mira, Jinu y Baby Saja— encarnan distintos rasgos de una misma idea de poder femenino: la estratega, la rebelde, la silenciosa, la hacker y la soñadora. Unidas por la música y la amistad, forman una banda que usa el escenario como campo de batalla y el ritmo como su mejor arma.

Su estética, mezcla del brillo del K-pop y la fuerza de las películas de superhéroes, marcó tendencia desde el primer tráiler: vinilos metalizados, peinados imposibles y coreografías de combate sincronizadas con beats electrónicos. Fragmentos de sus canciones y escenas inundaron TikTok e Instagram, generando miles de versiones y retos virales.

El impacto también se reflejó en los datos. Según Google Trends, las búsquedas de términos como “disfraz K-pop”, “Rumi Halloween” y “outfit HUNTR/X” (nombre de la banda) registraron un aumento sostenido durante octubre, coincidiendo con el aniversario del estreno de la película. Esa ola de interés consolidó a Las Guerreras K-Pop como el disfraz más popular del año.

Más allá del atractivo visual, Las Guerreras K-Pop conectaron con el público por su mensaje de unidad y

autoconfianza. Su lema —“Fight with rhythm”— se convirtió en un símbolo de empoderamiento, replicado por celebridades, influenciadores y fanáticos que adoptaron el estilo como una forma de expresión y celebración.

Por ejemplo, Alexa Torres, actual aspirante a La casa de los famosos Colombia 3, aprovechó su cabello de color violeta y eligió su atuendo de Romi para este Halloween.