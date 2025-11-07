Las mejores películas y series de HBO Max, Netflix y más para este fin de semana

En esta ocasión, la pantalla se llena de amor, situaciones hilarantes y mucha acción. Producciones perfectas para maratonear.

‘Simplemente Alicia – Netflix





Verónica Orozco interpreta a Alicia, una mujer que lo quiere todo. Fotografía por: Netflix

Alicia Fernández (Verónica Orozco) está casada con Alejo (Michel Brown), un escritor de ficción y lleva una vida feliz, pues, además, apoyada por su esposo, hace realidad sus sueños profesionales. Su vida cambia cuando reaparece Pablo (Sebastián Carvajal), un exsacerdote quien pone su mundo al revés. Alicia, que no está dispuesta a renunciar a sus dos amores, se casa también con él y asume una doble vida.

‘Nadie sabe quién soy yo’- HBO Max

Decididas a tener un futuro favorable, Gaby (Liss Pereira), Valeria (Johanna Fadul) y Manuela (Lina Cardona) emigran a España, donde trabajan en una organización de eventos. Un suceso en uno de ellos, donde un hombre adinerado resulta en coma, convierte a Gaby en doctora y en la devota novia del hombre. Las tres mujeres terminan viviendo situaciones que van del humor al drama.

Cristina Warner, la ‘cuñada de Gaby, y Rafa Taibo,’el novio’, también integran el elenco de esta película dirigida por Ángel Ayllón.

‘Todo vale’- Disney+

Un grupo de letradas de Los Ángeles que trabaja en un prestigioso bufete de abogados toma la decisión de abrir su propia firma. En su día a día, estas profesionales enfrentan procesos, hacen frente a amenazas y tratan de resolver sus conflictos personales. Protagonizan Kim Kardashian (Allura Grant), Niecy Nash-Betts (Emerald Greene), Naomi Watts (Liberty Ronson), Teyana Taylor (Milan), Sarah Paulson (Carrington Ronson) y Glenn Close (Dina Standish).

‘Maxton Hall’ – Prime Video

El 7 de noviembre estrenó la segunda temporada de la serie alemana protagonizada por Damian Hardung y Harriet Herbig-Matten, quienes interpretan a James Beaufort y Ruby Bell, la pareja que parecía tenerlo todo, pero que ve sus planes destruidos por causa de una tragedia en la familia de James, quien se aleja de Ruby, provocándole un gran dolor, pero desea recuperar su amor.

‘One Chicago’- Universal+

La franquicia llega con las nuevas temporadas de ‘Chicago Fire’ (14), ‘Chicago P.D’ (13) y ‘Chicago Med’ (11), historias de bomberos, policías y médicos que luchan desde sus asignaciones por el bienestar, la seguridad y el orden en la comunidad a la vez que tratan de resolver sus conflictos personales.

‘Chicago Fire’

En esta nueva etapa, a la estación 51 del Departamento de Bomberos de Chicago regresan varios personajes: Christopher Hermann (David Eigenberg), Kelly Severide (Taylor Kinney), Joe Cruz (Joe Minoso), Annette Davis (Annabeth Gish) y Stella Kidd (Miranda Rae Mayo). Los seguidores del jefe Dom Pascal (Dermot Mulroney), son testigos de su lucha después de haber sido declarado inocente de un grave delito.

‘Chicago P.D.’

Al Departamento de Policía de Chicago ingresan refuerzos, como Eva Imani (Arienne Mandi), una oficial que le dará una nueva dinámica a la unidad, y regresan varios elementos de la fuerza, entre ellos la sargento Trudy Platt (Amy Morton), Kim Burgess (Marina Squerciati) y Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins).

‘Chicago Med’

Mientras el doctor Will Halstead (Nick Gehlfuss) regresa al hospital, todo el personal se vuelca sobre el embarazo de Hannah Asher (Jessy Schram) y la identidad del papá del bebé.

‘Navidad en el chalet’- Lifetime

A partir de este fin de semana y hasta el 6 de enero, el canal presentará ‘Lifetime Christmas Movies’, su gran especial navideño, que cada sábado, a las 10:00 p.m., tendrá al aire una nueva película. En esta ocasión, ‘Navidad en el chalet’, historia protagonizada por Teri Hatcher, quien personifica a Lex, una expresentadora de televisión que después de tener un contratiempo en su hotel en Aspen, se queda a trabajar en el lugar, pues a pesar de haber perdido su reserva, quiere pasar las festividades allí. En el sitio se encuentra a su ex.

‘Pluribus’- Apple TV

Rhea Seehorn personifica a la escritora Carol Sturka, la única persona que no ha sido afectada por el virus de felicidad colectiva, que impide que los humanos tengan otras emociones. También están Leixandre Gómez Davi (Will) y Carolina Wydra (Ana).