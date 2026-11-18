La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond estuvo acompañada de un proceso de selección que reunió a varios actores británicos interesados en asumir el papel del agente secreto más famoso del cine. Aunque el protagonista de ‘The Batman‘ no figuraba inicialmente entre los favoritos, sus pruebas terminaron convenciendo a los responsables de la franquicia.

El encargado de revelar algunos detalles fue Jeff Bezos, fundador de Amazon y presidente ejecutivo de la compañía, quien aseguró que estuvo directamente involucrado en la decisión. Durante su participación en el encuentro Semafor Silicon Valley & The World, celebrado el martes 17 de noviembre, explicó cómo se desarrolló la etapa definitiva del casting y qué tuvieron que hacer los aspirantes para quedarse con el personaje.

Las pruebas que enfrentó Robert Pattinson

Según explicó Bezos, el equipo encargado de la selección comenzó con un grupo amplio de candidatos que fue reduciendo hasta llegar a cinco finalistas. Cada uno tuvo que participar en pruebas de pantalla tradicionales, conocidas en la industria cinematográfica como "screen tests".

Los aspirantes tuvieron que interpretar tres escenas diferentes, en las que no solamente debían demostrar sus capacidades actorales, sino también desenvolverse en condiciones similares a las de un rodaje profesional. Las pruebas se realizaron con vestuario completo, escenarios reales y la participación de otros intérpretes.

Aunque Bezos no describió individualmente el contenido de cada escena, los reportes sobre el proceso de selección señalaron que las evaluaciones contemplaron tres aspectos fundamentales: las secuencias de acción y las acrobacias, la presencia de los candidatos frente a las cámaras y su capacidad para interpretar diálogos.

De esta manera, los realizadores buscaban comprobar si los aspirantes podían reunir las características físicas y actorales necesarias para representar a James Bond. No se trataba únicamente de encontrar a alguien que tuviera la apariencia del agente 007, sino de identificar a un intérprete capaz de transmitir su personalidad y desenvolverse en las exigencias de una producción de esta magnitud.

Una vez terminadas las pruebas, el equipo se reunió el viernes 13 de noviembre para revisar durante varias horas las grabaciones de los cinco finalistas. En ese encuentro participaron Bezos, el director Denis Villeneuve y los productores encargados del proyecto, quienes eligieron a Robert Pattinson.

Publicidad

Los actores que compitieron por el papel de James Bond

Aunque Bezos no mencionó los nombres de los otros candidatos durante su intervención, diferentes medios norteamericanos identificaron a cuatro actores que también llegaron a la etapa definitiva: Callum Turner, Josh O’Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult.

Los cinco intérpretes tenían experiencia en producciones cinematográficas y televisivas de reconocimiento internacional. Turner participó en la saga de ‘Animales fantásticos‘; O’Connor alcanzó popularidad por su interpretación del príncipe Carlos en ‘The Crown‘; Lowden es uno de los protagonistas de ‘Slow Horses‘, mientras que Hoult ha participado en películas como ‘Superman‘ y ‘Nosferatu‘.

Publicidad

Sin embargo, hubo un aspecto que inicialmente generó dudas sobre la posibilidad de elegir a Robert Pattinson. Según contó Jeff Bezos, el equipo consideró que su reconocimiento internacional podía jugar en su contra, pues contemplaban la posibilidad de contratar a un actor menos conocido para darle mayor proyección a través del personaje.

El británico ya había protagonizado la saga ‘Crepúsculo‘ y asumido el papel de Batman en la película de 2022. No obstante, su interpretación durante las pruebas terminó cambiando la percepción de los responsables del casting.

Publicidad

"En las pruebas de pantalla, era tan evidente que él es James Bond", afirmó Bezos al explicar por qué la elección terminó siendo prácticamente unánime. También destacó que había algo especial en la actuación de Pattinson frente a los otros aspirantes.

Amazon MGM Studios anunció oficialmente al actor como el nuevo intérprete del agente 007 el lunes 16 de noviembre. La decisión abre una nueva etapa para la franquicia, que tendrá a Denis Villeneuve como director de la próxima película y a Steven Knight, creador de ‘Peaky Blinders’, como responsable del guion.

Publicidad

Para Robert Pattinson, el papel representa uno de los mayores desafíos de su carrera, pues asumirá el relevo de Daniel Craig, quien interpretó al personaje durante cinco películas. Su llegada también marcará el inicio de una nueva etapa de James Bond bajo el control creativo de Amazon MGM Studios.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí