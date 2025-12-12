Laura Acuña, presentadora de ‘La danza de los millones’ aseguró: “Acá ganamos todos”

“Estamos de estrene todos, porque acá ganamos todos”, dice Laura Acuña, la anfitriona de “La danza de los millones”, el concurso de Caracol Televisión, donde dos parejas de famosos se someten a diferentes pruebas con la consigna de no dejar caer billetes al piso. Este dinero se lo lleva el público. Cada noche estarán en juego 120 millones. “Lo más lindo es que los televidentes se van a llevar un montón de plata a sus casas, además de divertirse con este súper programa”.

Cantantes, actrices, actores, deportistas y presentadores se le miden a pruebas de destreza, de puntería y de fuerza. “Hay famosos que nos van a sorprender por lo malos que son realmente, cosa que nos conviene a ustedes y a nosotros, a mí y a ustedes que son los colombianos que van a ganar. Hay otros que también nos han sorprendido por lo buenos que son, son muy diestros, son de verdad muy buenos en los juegos, y la platica hace que uno tenga destrezas que no ha conocido en la vida. Vamos a divertirnos un montón”, cuenta la bumanguesa.

¿Participaría en un tipo de programas?

“Claro que participaría, si hay 120 millones de pesos en juego, obvio sí, lo que pasa es que otro de los grandes retos además de las pruebas es que como parejas tienen que funcionar muy bien, entonces en la medida en que tengan una mejor conexión los famosos entre ellos, pues obviamente se desempeñan mejor en las pruebas. Vamos a ver un poquito de todo”.

¿Y qué tal para ese tipo de pruebas?

“No sé, si hay 120 millones de pesos en juego creo que sería buenísima, me hago buenísima en ese momento, pero, como les digo, la verdad apuesto para que los famosos no ganen tanta plata, porque esa plata que ellos no se llevan, se la llevan los colombianos. Entonces estoy más del lado de los colombianos que de los participantes”.

En ‘La danza de los millones’: Fortunato y Godoy, protagonistas

Laura ya tiene organizada su rutina de trabajo. “Afortunadamente tengo el día libre, trabajo por las noches, a partir de las 9:30 estoy con ustedes en ‘La danza de los millones’”. Fotografía por: Caracol Televisión

Laura Acuña no está sola en el set, pues tiene dos compañeros muy particulares. “Fortunato es súper juicioso, es el chanchito de la buena suerte para el 2026. Es muy juicioso con la plata de los colombianos. Godoy se encarga de recoger toda la platica que queda en el piso de la danza de los millones, porque esa es la plata de los colombianos, entonces esa es la que hay que cuidar más. Fortunato es el encargado de las cuentas, él es quien nos va a decir todas las noches cuánta plata finalmente les quedó a los televidentes. Hay que estar pendientes de lo que él diga”.

¿Por qué eligieron a Fortunato el chanchito?

“Porque todos hemos tenido un chanchito ahorrador, de chiquitos, que llenamos como de monedas de 100, de 200, de 500, de 1000, es más, yo todavía tengo chanchito en mi casa, entonces creo que no hay una mejor representación de la plata que nuestro cerdito Fortunato, el cerdito del dinero”.

¿Qué tal para el manejo del dinero?

“No fui siempre muy ahorradora, tengo que decirlo, me di muchos gustos cuando no tenía hijos, eso pasa. Cuando ya fui mamá ya la cosa cambia, ya las prioridades cambian y obviamente ya uno empieza a pensar mucho más en qué hacer con la platica. La verdad, cuando uno está chiquito, yo empecé muy rápido, muy chiquita, entonces sí gasta más de la cuenta, pero bueno, todas las etapas hay que vivirlas”.

Así será el 2026 para Laura Acuña

Positiva y llena de energía, Laura habla de su nuevo rol. “El balance es que voy a empezar este 2026 con el pie derecho, porque voy a empezar regalándole plata a los televidentes, pero además haciendo lo que más me gusta. Mientras todos ustedes están saliendo de vacaciones yo estoy entrando a trabajar para ustedes y a entregarles plata a los colombianos, eso me tiene feliz. No hay una mejor forma de cerrar este 2025 y de empezar el 2026”.