Laura Taylor: quién es, edad y más de la actriz de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’

El pasado lunes 10 de febrero se estrenó la nueva temporada de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, por Caracol Televisión, protagonizada por Variel Sánchez, Lina Tejeiro, Juan Guilera y Laura Barjum, quienes hacen los papeles de Brayan Galindo, Rosmery Peláez, Andrés Ferreira y Fernanda Sanmiguel.

La historia se remonta al error impensable que cambió el destino de dos familias hace 30 años en San Francisco, cuando, en el hospital del pueblo, la enfermera Lucero Molina, bajo los efectos del alcohol, intercambió a los recién nacidos de dos mujeres de distintas clases sociales. Los Ferreira y los Galindo, sin saberlo, se llevaron a casa a los bebés equivocados. Ahora, ellos deben enfrentarse a su nueva realidad.

¿Quién es Laura Taylor, Ingrid Peláez en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’?

Laura Taylor es una actriz colombiana de 23 años que da vida a Ingrid Peláez en la nueva versión de la telenovela de Caracol Televisión. Ingrid es una joven estudiante universitaria y la hermana menor de Rosmery Peláez, quien se destaca por su belleza y su carácter dulce. En la versión original de la telenovela, este papel fue interpretado por Diana Neira.

Antes de asumir este rol, Laura Taylor participó en la serie Arelys Henao: Canto para no llorar, donde interpretó a Adelaida Hurtado, la sobrina de la protagonista. Comenzó a estudiar cinematografía en Sudáfrica, pero decidió pausar su carrera cuando surgieron oportunidades en la televisión colombiana.

Sus raíces sudafricanas son porque un día, su mamá se fue de vacaciones con una amiga a una isla. Allí conoció a un hombre que trabajaba en un velero. Con el paso de los días se enamoraron, pese a que tenían limitaciones para comunicarse. Más adelante se casaron a Medellín y luego se fueron a vivir a ese país.

No obstante, a los tres meses de su nacimiento, los padres de Laura se divorciaron, por lo que ella y su progenitora regresaron a la ciudad de la Eterna Primavera. Pasaron 10 años para conocer a su papá: “fue duro porque no había visto, ni conocido esa parte de mi familia. Fue difícil porque no crecí con él, entonces a mí no me nacía decirle papá, pero después fuimos trabajando la conexión, estuvo más presente”, reveló en una entrevista con La Red.

Laura Taylor dejó Sudáfrica para ser actriz en Colombia

Al terminar su bachillerato, la actriz de XX años volvió a Sudáfrica, donde comenzó a estudiar actuación y producción. Aunque intentó hacer camino en la televisión en ese país, el idioma fue un obstáculo. Finalmente, realizó el casting a distancia para el papel en Arelys Henao que finalmente obtuvo y por el que regresó a Colombia.

“Lo que me dio duro fue decirle a mi papá que me iba otra vez a Colombia. Él no me apoyó mucho en la actuación. Yo tenía un conflicto interno, pero al fin y al cabo es lo que yo quería, amo el cine, la actuación siempre ha estado primero”.