Carolina Cruz se hizo retoque estético en la cara: “un cambio muy lindo”

La vida personal y profesional de Carolina Cruz ha sido de gran interés para los internautas en redes sociales. La presentadora de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, suele compartir en su cuenta de Instagram algunos detalles que se vuelven en tendencia.

¿Qué se hizo Carolina Cruz?

Esta semana, la también modelo vallecaucana sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a un procedimiento estético en el rostro. A través de las redes sociales de la profesional que se lo realizó, Cruz expresó su felicidad con el resultado:

“Un cambio muy lindo, me hice un retoque súper pequeñito aquí en la puntica de la nariz... Estoy en shock, aterrada, no pensé que con un simple pinchacito fuera a cambiar de manera tan positiva, pues con la punta de la nariz yo siempre estaba satisfecha”, aseguró.

El procedimiento que se hizo se llama rinomodelación médica, que consiste en aplicar ácido hialurónico para mejorar la dirección del dorso nasal. En el caso de Carolina Cruz solo fue en la punta de la nariz, generándole una leve rotación.

Sus seguidores no dudaron en elogiarla: “Ella que es preciosa, qué mas preciosa se va a poner”, “hermosa Carolina Cruz y con ese toque que le dio la doctora, quedó más bella”, “cambios muy sutiles sin que pierdan su rostro”.

Carolina Cruz reveló por qué se separó de Lincoln Palomeque

A comienzos del 2022, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque sorprendieron al anunciar su separación. Aunque al principio surgieron muchos rumores en redes sociales, el actor y la presentadora aclararon que la ruptura se dio porque su amor se había transformado en una amistad.

La expareja decidió que era mejor terminar su relación amorosa y construir una amistad por el bienestar de sus hijos. En varias oportunidades, Carolina se ha referido al tema, asegurando que, aunque ya no están juntos, siguen compartiendo espacios y momentos especiales en familia.

En una entrevista para el podcast El rincón de los errores, contó que, a raíz del problema de salud que vivió su hijo Salvador, tomaron la decisión: “si no hubiera vivido lo de mi hijo, no me hubiera separado. Mi hijo vino a moverme todo, a hacerme vivir esta experiencia tan difícil para poder tomar esta otra decisión. Han sido años de retos familiares muy complejos. Al mismo tiempo que enfrentaba la enfermedad de mi hijo, también viví mi separación. Todo llegó junto, y eso me llevó a levantar la mano y decir: no soy tan fuerte como creía”, mencionó la presentadora.