Leo y Deisy protagonizaron fuerte pelea en el Desafío. ‘Eres un inservible’

El conflicto comenzó cuando Deisy reprochó a Leo por no colaborar con el lavado de los platos. “Se hizo el loco”

Por Redacción Vea
15 de agosto de 2025
Así se veía Deisy de ‘Desafío XXI’ cuando fue campeona de fisicoculturismo
En el capítulo 31 del Desafío Siglo XXI, la calma en la casa Alpha se vio interrumpida por un fuerte altercado entre Deisy y Leo, luego de que una discusión por las labores domésticas derivara en comentarios machistas y reacciones airadas.

¿Qué pasó entre Leo y Deisy?

El conflicto comenzó cuando Deisy reprochó a Leo por no colaborar con el lavado de los platos. “Se hizo el loco y no lavó los trastes”, reclamó la participante. Leo, en lugar de disculparse, respondió con una frase que encendió aún más el ambiente: “¿Para qué están las mujeres acá? No te voy a decir nada para que empieces a lavar platos, para eso tenemos a las mujeres aquí, para que hagan oficio”.

Las palabras fueron recibidas como una falta de respeto por Deisy, quien visiblemente molesta lo llamó “estúpido” e “inservible”, lo empujó y le exigió que le hablara con seriedad. Aunque Leo trató de suavizar su postura, su lenguaje corporal evidenció incomodidad y tensión.

La situación no pasó desapercibida para el resto del equipo Alpha. Eleazar, uno de sus compañeros, intervino para advertirle sobre el impacto que su actitud podría tener fuera del programa: “Tú estás creando un personaje y la gente se lo va a comer. Si lo sigues creando, va a llegar un punto en el que ese eres tú y para salirte de ahí te va a quedar muy duro”.

La reconciliación

Tras la prueba de Sentencia y Bienestar, ambos participantes tuvieron la oportunidad de hablar y poner fin a la disputa. Deisy ofreció disculpas por sus palabras, mientras que Leo admitió ser un hombre “dramático” que tiende a tomarse todo de manera personal, aceptando que su comportamiento en la cocina fue inapropiado.

El episodio dejó en evidencia que, en un reality de alta competencia como el Desafío Siglo XXI, no solo las pruebas físicas ponen a prueba a los concursantes, sino también la convivencia y el respeto mutuo.

