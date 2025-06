El proyecto que Liam Payne terminó poco antes de morir. Esto se sabe de su estreno

Liam Payne, ex integrante de One Direction, dejó huella en la industria musical no solo por su voz y trayectoria en una de las bandas más exitosas del pop reciente, sino también por su compromiso con nuevos talentos. A casi nueve meses de su trágico fallecimiento en Buenos Aires, saldrá a la luz su participación en el último proyecto televisivo que grabó en vida: un reality musical producido por Netflix que verá la luz este 9 de julio.

¿Cuál fue el último proyecto de Liam Payne?

El artista británico murió el 16 de octubre de 2024 tras caer del balcón de un hotel en la capital argentina. En ese momento, estaba involucrado en varios proyectos, entre ellos su nuevo álbum y un concurso de talentos que llevaba meses en producción.

La serie, titulada Building the Band, fue grabada antes de su muerte e incluye varias apariciones de Payne como parte del jurado. Compartió set con figuras como AJ McLean, miembro de los Backstreet Boys, y las cantantes Nicole Scherzinger y Kelly Rowland, quienes también participaron como mentoras. La premisa del programa gira en torno a la creación de agrupaciones musicales a partir de audiciones a ciegas, en las que los aspirantes son juzgados únicamente por su desempeño vocal, sin contacto visual. Las bandas se conforman con base en la compatibilidad sonora y recién se conocen cara a cara cuando se presentan ante el público.

Tras su fallecimiento, se especuló si su participación sería retirada del programa. Sin embargo, la producción consultó con su familia antes de tomar cualquier decisión. “La familia tuvo la sensación de que se trataba de una celebración de Liam, una imagen de positividad”, afirmó una fuente al diario The Sun.

Netflix, por su parte, confirmó que los episodios en los que aparece el cantante británico se emitirán tal como fueron grabados. “La familia de Liam Payne revisó la serie y apoya su inclusión”, aseguró la plataforma.

Durante un evento reciente, AJ McLean recordó con emoción el trabajo que compartió con Payne en el set. “Lo conocí muy bien, compartimos muchas experiencias personales, dentro y fuera de la sobriedad. Esto se lo dedicamos. Él iluminaba el set cada vez que llegaba”, declaró.

Con el lanzamiento de Building the Band, los seguidores de Liam podrán verlo una vez más en acción, esta vez en un rol distinto: como guía de nuevos artistas. Su presencia, ahora póstuma, no solo representa un homenaje a su legado, sino también un reflejo del entusiasmo y la entrega que mantuvo hasta el final.