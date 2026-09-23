Lina Tejeiro reveló el nombre del jurado que odió en su paso por ‘MasterChef Celebrity’

Lina Tejeiro se convirtió en madre de Gael el pasado 16 de septiembre, fecha que compartió con sus seguidores a través de una publicación en redes sociales. Sin embargo, días antes del nacimiento de su hijo, participó en una entrevista con Laura Tobón en la que habló sobre distintos momentos de su vida personal y profesional. Durante la charla, la actriz recordó su paso por ‘MasterChef Celebrity Colombia‘ y reveló que llegó a sentir una fuerte antipatía por uno de los jurados del programa.

La confesión surgió mientras hablaba de las experiencias que vivió durante su participación en el reality de cocina. Allí, la llanera mencionó al chef con el que tuvo diferencias y explicó, desde su perspectiva, cómo recibió algunas de las críticas que escuchaba durante la competencia. Su comentario llamó la atención por la manera directa en que describió lo que sentía en ese momento.

¿Quién es el jurado al que Lina Tejeiro odió en ‘MasterChef’?

El embarazo de la también empresaria y presentadora llegó en medio de las grabaciones de la actual temporada ‘MasterChef Celebrity Colombia’. Según dijo, descubrió que estaba esperando a su primer hijo mientras participaba en el programa, una experiencia que coincidió con una serie de cambios físicos y emocionales que comenzó a vivir por primera vez.

Durante la entrevista con Laura Tobón, Lina Tejeiro explicó que su estado de ánimo también influyó en la manera en que vivía la convivencia dentro del concurso. Algunos comentarios de sus compañeros podían irritarla o incomodarla con facilidad, una reacción que era nueva para ella.

La actriz reiteró que esas sensaciones no se limitaban a una sola persona dentro de la cocina. Sin embargo, al hablar de los momentos en los que las críticas sobre sus preparaciones le generaban molestia, terminó mencionando a uno de los jurados más reconocidos del formato: Nicolás de Zubiría.

El chef cartagenero, de 43 años, hace parte del panel encargado de evaluar los platos de los participantes y entregar sus observaciones durante los diferentes retos. Su participación en el programa lo ha convertido en una de las figuras habituales de la competencia gastronómica en Colombia.

Al referirse a su experiencia con él, Lina Tejeiro recordó las críticas que recibía durante los retos y explicó la reacción que le producían en ese momento. La actriz contó que, aunque escuchaba las observaciones del jurado con toda la paciencia posible, por dentro tenía pensamientos diferentes a los que expresaba frente a las cámaras.

Publicidad

"Odié a Nicolás de Zubiría, todo ‘MasterChef’. Me hablaba, me criticaba los platos y yo decía: ‘este señor’… Por dentro yo le decía otra cosa, ¿no? Me acordaba de su mamá", expresó entre risas.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí