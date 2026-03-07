¿Lina Tejeiro tiene problemas en ‘MasterChef’? Así respondió la mánager de la actriz

Una serie de comentarios hechos en un programa de entretenimiento encendieron la polémica sobre la participación de Lina Tejeiro en la nueva temporada de 'MasterChef Celebrity Colombia‘, que actualmente se encuentra en etapa de grabaciones. Las declaraciones apuntaban a supuestos inconvenientes de la actriz con la producción del reality, versión que posteriormente provocó una reacción pública desde su equipo de trabajo.

La discusión surgió luego de unas declaraciones del periodista de entretenimiento Ariel Osorio, presentador del programa digital La Corona TV, quien afirmó que la actriz habría solicitado permisos para ausentarse en varias oportunidades de las jornadas de grabación del formato culinario.

Los supuestos problemas de Lina Tejeiro en ‘MasterChef’

Según explicó el comunicador durante una emisión del programa, las supuestas ausencias estarían relacionadas con compromisos publicitarios que Tejeiro ya tenía pactados: “Lina ha venido pidiendo permiso reiterativamente en varias oportunidades para ausentarse del reality. La razón, dicen, compromisos publicitarios, campañas, contenidos digitales que ya estaban firmados y que ella tiene que cumplir”.

Ariel Osorio agregó que este tipo de solicitudes podrían generar complicaciones dentro del formato televisivo debido a su dinámica de producción. “El problema es que es un reality, y un reality no se puede pausar como una historia de Instagram. Si falta una participante, pues se desajusta todo: producción, grabaciones, tiempos, presupuesto. Las ollas de presión no solo están en la estufa, también están en los pasillos. Está que se revienta”, comentó.

En sus declaraciones, el presentador también aseguró que la situación habría generado tensiones entre el equipo de la actriz y la producción del reality. Según su versión, incluso se habrían dado conversaciones con el mánager de la artista debido a las supuestas solicitudes de permiso.

“Dicen que la producción ya había hablado con su mánager, que hay tensión, que hay un haloneo fino, porque una cosa es firmar contratos como imagen y otra cosa es venir a participar en un reality, venir a exigir permisos. Hay que tener dedicación completa”, indicó ‘El Gordo’ Ariel durante la transmisión.

El periodista también mencionó la circulación de una fotografía en la que la actriz aparece besando a un hombre, quien sería su presunta nueva pareja sentimental. A partir de esa imagen, planteó interrogantes sobre si algunas de las ausencias podrían estar relacionadas con su vida personal.

“La foto de Lina Tejeiro en un ascensor con un hombre que la abraza y besa. Ahí está, el misterioso caballero. Entonces, la pregunta venenosa es inevitable: ¿los permisos son para las campañas o los permisos son para el corazón?”, concluyó.

Esta fue la publicación de Lina Tejeiro a la que se refirió Ariel Osorio. Fotografía por: Captura de pantalla

La respuesta de la mánager de Lina Tejeiro

Tras la difusión de estas declaraciones, Claudia Serrato, representante de la actriz, reaccionó a través de redes sociales y rechazó de forma tajante la versión presentada en el programa digital.

“Increíble esta noticia tan absurda. Gordo, ¿necesitas hablar de Lina para tener rating? Eso jamás pasó, no se ha solicitado ni un solo permiso”, escribió Serrato en su publicación.

La mánager de Lina Tejeiro también cuestionó que la información se hubiera difundido sin verificarla previamente con el equipo de la artista. En su mensaje, señaló que antes de publicar este tipo de versiones debería consultarse directamente con la fuente.

“Pero a la hora de hablar de ella o de cualquier famoso exitoso, en vez de ir a la fuente a confirmar lanzan la noticia que obviamente les va a tocar rectificar”, agregó.

Hasta el momento, Lina Tejeiro no se ha pronunciado públicamente sobre la controversia. Tampoco se conoce una posición oficial de la producción de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ frente a las versiones que han circulado en redes sociales sobre su participación en el programa.

