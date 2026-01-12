Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026: Teyana Taylor y más

Comenzó la temporada de premios en Hollywood que reconoce lo mejor del cine y la televisión. Este 11 de enero de 2026, durante la 83.ª edición de los Premios Globo de Oro, que se lleva a cabo a esta hora en el The Beverly Hilton en Beverly Hills, California, se celebra uno de los eventos más esperados del mundo del espectáculo. Desde 1944, estos premios, que son votados por críticos de cine de todo el mundo, destacan lo mejor del cine y la televisión del año anterior, y son un termómetro clave en la carrera hacia los Premios Oscar.
La ceremonia estuvo bajo la dirección de la comediante Nikki Glaser, quien hizo historia al ser nuevamente la anfitriona tras convertirse en la primera mujer en llevar las riendas de la gala en solitario en 2025.
Ganadores de los Premios Globos de Oro 2026
Mejor actriz de reparto, película
- Teyana Taylor, One Battle After Another.
Mejor actor de reparto
- Stellan Skarsgard, Sentimental Value.
Mejor actriz en una comedia o musical
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You.
Mejor actor en una comedia o musical
- Timothée Chalamet, Marty Supreme.
Mejor canción original
- “Golden”, KPop Demon Hunters.
Mejor guión
- One Battle After Another.
Mejor actor en una serie dramática
- Noah Wyle, The Pitt.
Mejor actriz en una serie de comedia o musical
- Jean Smart, Hacks.
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Owen Cooper, Adolescence.
Mejor actor en una serie de comedia o musical
- Seth Rogen, El estudio.
Mejor Podcast
- Good Hand with Amy Poehler.
Logros cinematográficos y de taquilla
- Sinners.
Mejor actor en una película para la televisión, miniserie o antología
- Stephen Graham, Adolescence.
Mejor actriz de película para la televisión, miniserie o antología
- Michelle Williams, Dying for Sex.
Mejor director
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another.
Mejor película de animación
- K-Pop Cazadores de demonios.
Mejor banda sonora
- Ludwig Göransson, Sinners.
Mejor película de habla no inglesa
- El Agente Secreto, Brasil.