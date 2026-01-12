Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026: Teyana Taylor y más

La 83.ª edición de los Premios Globo de Oro se llevó a cabo este domingo 11 de enero de 2026 en el icónico The Beverly Hilton, ubicado en Beverly Hills, California.

Por Cindy Katerine Martínez López
12 de enero de 2026
La 83.ª edición de los Premios Globo de Oro se llevó a cabo este domingo 11 de enero de 2026 en el icónico The Beverly Hilton, ubicado en Beverly Hills, California.
Fotografía por: Cortesía

Comenzó la temporada de premios en Hollywood que reconoce lo mejor del cine y la televisión. Este 11 de enero de 2026, durante la 83.ª edición de los Premios Globo de Oro, que se lleva a cabo a esta hora en el The Beverly Hilton en Beverly Hills, California, se celebra uno de los eventos más esperados del mundo del espectáculo. Desde 1944, estos premios, que son votados por críticos de cine de todo el mundo, destacan lo mejor del cine y la televisión del año anterior, y son un termómetro clave en la carrera hacia los Premios Oscar.

La ceremonia estuvo bajo la dirección de la comediante Nikki Glaser, quien hizo historia al ser nuevamente la anfitriona tras convertirse en la primera mujer en llevar las riendas de la gala en solitario en 2025.

Ganadores de los Premios Globos de Oro 2026

Mejor actriz de reparto, película

  • Teyana Taylor, One Battle After Another.

Mejor actor de reparto

  • Stellan Skarsgard, Sentimental Value.

Mejor actriz en una comedia o musical

  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You.

Mejor actor en una comedia o musical

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme.

Mejor canción original

  • “Golden”, KPop Demon Hunters.

Mejor guión

  • One Battle After Another.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Mejor actor en una serie dramática

  • Noah Wyle, The Pitt.

Mejor actriz en una serie de comedia o musical

  • Jean Smart, Hacks.

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • Owen Cooper, Adolescence.

Mejor actor en una serie de comedia o musical

  • Seth Rogen, El estudio.

Mejor Podcast

  • Good Hand with Amy Poehler.

Logros cinematográficos y de taquilla

  • Sinners.

Mejor actor en una película para la televisión, miniserie o antología

  • Stephen Graham, Adolescence.

Mejor actriz de película para la televisión, miniserie o antología

  • Michelle Williams, Dying for Sex.

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson, One Battle After Another.

Mejor película de animación

  • K-Pop Cazadores de demonios.

Mejor banda sonora

  • Ludwig Göransson, Sinners.

Mejor película de habla no inglesa

  • El Agente Secreto, Brasil.
Cindy Katerine Martínez López

Por Cindy Katerine Martínez López

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Sergio Arboleda con 10 años de experiencia en medios de comunicación, generación de contenidos digitales, reportería e investigación. cmartinez@elespectador.com
Temas:

Vea

Ganadores de los Globos de Oro 2026

The Beverly Hilton

Teyana Taylor

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.