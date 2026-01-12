Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2026: Teyana Taylor y más

Comenzó la temporada de premios en Hollywood que reconoce lo mejor del cine y la televisión. Este 11 de enero de 2026, durante la 83.ª edición de los Premios Globo de Oro, que se lleva a cabo a esta hora en el The Beverly Hilton en Beverly Hills, California, se celebra uno de los eventos más esperados del mundo del espectáculo. Desde 1944, estos premios, que son votados por críticos de cine de todo el mundo, destacan lo mejor del cine y la televisión del año anterior, y son un termómetro clave en la carrera hacia los Premios Oscar.

La ceremonia estuvo bajo la dirección de la comediante Nikki Glaser, quien hizo historia al ser nuevamente la anfitriona tras convertirse en la primera mujer en llevar las riendas de la gala en solitario en 2025.

Ganadores de los Premios Globos de Oro 2026

Mejor actriz de reparto, película

Teyana Taylor, One Battle After Another.

Mejor actor de reparto

Stellan Skarsgard, Sentimental Value.

Mejor actriz en una comedia o musical

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You.

Mejor actor en una comedia o musical

Timothée Chalamet, Marty Supreme.

Mejor canción original

“Golden”, KPop Demon Hunters.

Mejor guión

One Battle After Another.

Mejor actor en una serie dramática

Noah Wyle, The Pitt.

Mejor actriz en una serie de comedia o musical

Jean Smart, Hacks.

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Owen Cooper, Adolescence.

Mejor actor en una serie de comedia o musical

Seth Rogen, El estudio.

Mejor Podcast

Good Hand with Amy Poehler.

Logros cinematográficos y de taquilla

Sinners.

Mejor actor en una película para la televisión, miniserie o antología

Stephen Graham, Adolescence.

Mejor actriz de película para la televisión, miniserie o antología

Michelle Williams, Dying for Sex.

Mejor director

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another.

Mejor película de animación

K-Pop Cazadores de demonios.

Mejor banda sonora

Ludwig Göransson, Sinners.

Mejor película de habla no inglesa