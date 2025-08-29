Ganadores de los Premios Macondo 2025: lista de las producciones más reconocidas

Desde el 2010 la Academia Colombiana de Cine viene reconociendo lo mejor del cine colombiano a través de los Premios Macondo. Este año, la edición número 13 se llevó a cabo en la Ciudad de la Eterna Primavera, en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez. El evento fue conducido por Paola Turbay, Carolina Gómez y Christian Tappan.

Los Premios Macondo celebran el talento nacional y las obras que refuerzan la identidad audiovisual del país. Inspirados en el legado literario de Gabriel García Márquez, se han convertido en un símbolo de orgullo cultural y en una plataforma para resaltar el talento colombiano en el ámbito iberoamericano. Este año, la ceremonia premió 22 categorías en competencia, junto con los reconocimientos especiales Macondo de Honor, Premio a los Oficios del Cine, Macondo Sostenible y Macondo a la Unión Iberoamericana.

¿Quiénes fueron los ganadores de los Premios Macondo 2025?

Mejor Largometraje de Ficción

‘Estimados Señores’ – El Circo Film, Ágora Films

Mejor Largometraje Documental

‘La salsa vive’ – 64A Films S.A.S.

Mejor Largometraje Iberoamericano

‘Aún estoy aquí’ (Ainda Estou Aquí) – Brasil

Mejor Cortometraje de Animación

‘Tapir Memories’ – Pedro Nel Cabrera Vanegas

Mejor Cortometraje de Ficción

‘Un día de mayo’ – Rara Cine

Mejor Cortometraje Documental

‘Pirsas’ – Jaime E. Manrique / Angelica María Torres

Mejor Dirección

Patricia Castañeda – ‘Estimados Señores’

Mejor Guion

Empate: Patricia Castañeda – ‘Estimados Señores’ y Natalia Santa - ‘Malta’.

Mejor Actor Protagónico

Manolo Cruz Urrego – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’

Mejor Actriz Protagónica

Vicky Hernández – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’

Mejor Actor de Reparto

Emmanuel Restrepo – ‘Malta’

Mejor Actriz de Reparto

Paula Castaño – ‘Estimados Señores’

Mejor Dirección de Fotografía

Sergio García Moreno – ‘Estimados Señores’

Mejor Sonido

(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal /Carlos Segovia / Juan Carlos Hincapié / Simón Jaramillo – ‘La salsa vive’

Mejor Canción Original

Gustavo García – ‘El Pantera’

Mejor Música Original

Empate: Maria Linares – ‘Matrioshka’ y Felipe Tellez – ‘Estimados señores’

Mejor Diseño de Vestuario

Carmen Latorre – ‘Estimados señores’

Mejor Maquillaje

Yenny Zuluaga – ‘Estimados señores’

Mejor Diseño de Producción

Diana Trujillo / Victoria Giordanelli – ‘Estimados señores’

Mejores VFX

Roberto Montoya – ‘La niña y el cazador’

Mejor Montaje