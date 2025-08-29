Logo Revista Vea
Ganadores de los Premios Macondo 2025: lista de las producciones más reconocidas

Este 2 de noviembre se realizó la XIII edición de los Premios Macondo en el Teatro Metropolitano de Medellín. ‘Estimados Señores’ fue la producción más galardonada.

Por Cindy Katerine Martínez López
03 de noviembre de 2025
Este 2 de noviembre se realizó la XIII edición de los Premios Macondo en el Teatro Metropolitano de Medellín.  
Desde el 2010 la Academia Colombiana de Cine viene reconociendo lo mejor del cine colombiano a través de los Premios Macondo. Este año, la edición número 13 se llevó a cabo en la Ciudad de la Eterna Primavera, en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez. El evento fue conducido por Paola Turbay, Carolina Gómez y Christian Tappan.

Los Premios Macondo celebran el talento nacional y las obras que refuerzan la identidad audiovisual del país. Inspirados en el legado literario de Gabriel García Márquez, se han convertido en un símbolo de orgullo cultural y en una plataforma para resaltar el talento colombiano en el ámbito iberoamericano. Este año, la ceremonia premió 22 categorías en competencia, junto con los reconocimientos especiales Macondo de Honor, Premio a los Oficios del Cine, Macondo Sostenible y Macondo a la Unión Iberoamericana.

¿Quiénes fueron los ganadores de los Premios Macondo 2025?

Mejor Largometraje de Ficción

  • ‘Estimados Señores’ – El Circo Film, Ágora Films

Mejor Largometraje Documental

  • ‘La salsa vive’ – 64A Films S.A.S.

Mejor Largometraje Iberoamericano

  • ‘Aún estoy aquí’ (Ainda Estou Aquí) – Brasil 

Mejor Cortometraje de Animación

  • ‘Tapir Memories’ – Pedro Nel Cabrera Vanegas 

Mejor Cortometraje de Ficción

  • ‘Un día de mayo’ – Rara Cine 

Mejor Cortometraje Documental

  • ‘Pirsas’ – Jaime E. Manrique / Angelica María Torres 

Mejor Dirección

  • Patricia Castañeda – ‘Estimados Señores’ 

Mejor Guion

  • Empate: Patricia Castañeda – ‘Estimados Señores’ y Natalia Santa - ‘Malta’.

Mejor Actor Protagónico

  • Manolo Cruz Urrego – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’  

Mejor Actriz Protagónica

  • Vicky Hernández – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’ 

Mejor Actor de Reparto

  • Emmanuel Restrepo – ‘Malta’ 

Mejor Actriz de Reparto

  • Paula Castaño – ‘Estimados Señores’  

Mejor Dirección de Fotografía

  • Sergio García Moreno – ‘Estimados Señores’ 

Mejor Sonido

(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

  • César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal /Carlos Segovia / Juan Carlos Hincapié / Simón Jaramillo – ‘La salsa vive’ 

Mejor Canción Original

  • Gustavo García – ‘El Pantera’ 

Mejor Música Original

  • Empate: Maria Linares – ‘Matrioshka’ y Felipe Tellez – ‘Estimados señores’ 

Mejor Diseño de Vestuario

  • Carmen Latorre – ‘Estimados señores’ 

Mejor Maquillaje

  • Yenny Zuluaga – ‘Estimados señores’ 

Mejor Diseño de Producción

  • Diana Trujillo / Victoria Giordanelli – ‘Estimados señores’  

Mejores VFX

  • Roberto Montoya – ‘La niña y el cazador’ 

Mejor Montaje

  • María Clara García – ‘La salsa vive’ 
