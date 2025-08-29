Ganadores de los Premios Macondo 2025: lista de las producciones más reconocidas

Desde el 2010 la Academia Colombiana de Cine viene reconociendo lo mejor del cine colombiano a través de los Premios Macondo. Este año, la edición número 13 se llevó a cabo en la Ciudad de la Eterna Primavera, en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez. El evento fue conducido por Paola Turbay, Carolina Gómez y Christian Tappan.
Los Premios Macondo celebran el talento nacional y las obras que refuerzan la identidad audiovisual del país. Inspirados en el legado literario de Gabriel García Márquez, se han convertido en un símbolo de orgullo cultural y en una plataforma para resaltar el talento colombiano en el ámbito iberoamericano. Este año, la ceremonia premió 22 categorías en competencia, junto con los reconocimientos especiales Macondo de Honor, Premio a los Oficios del Cine, Macondo Sostenible y Macondo a la Unión Iberoamericana.
¿Quiénes fueron los ganadores de los Premios Macondo 2025?
Mejor Largometraje de Ficción
- ‘Estimados Señores’ – El Circo Film, Ágora Films
Mejor Largometraje Documental
- ‘La salsa vive’ – 64A Films S.A.S.
Mejor Largometraje Iberoamericano
- ‘Aún estoy aquí’ (Ainda Estou Aquí) – Brasil
Mejor Cortometraje de Animación
- ‘Tapir Memories’ – Pedro Nel Cabrera Vanegas
Mejor Cortometraje de Ficción
- ‘Un día de mayo’ – Rara Cine
Mejor Cortometraje Documental
- ‘Pirsas’ – Jaime E. Manrique / Angelica María Torres
Mejor Dirección
- Patricia Castañeda – ‘Estimados Señores’
Mejor Guion
- Empate: Patricia Castañeda – ‘Estimados Señores’ y Natalia Santa - ‘Malta’.
Patricia Castañeda, por la película Estimados Señores, es una de las ganadoras de la categoría Mejor Guión de los Premios Macondo 2025. ✍🏻✨#PremiosMacondo2025 pic.twitter.com/SlGZ9Efvoi— Canal TRO (@CanalTRO) November 3, 2025
Mejor Actor Protagónico
- Manolo Cruz Urrego – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’
Mejor Actriz Protagónica
- Vicky Hernández – ‘La Ciénaga; Entre el mar y la tierra’
Mejor Actor de Reparto
- Emmanuel Restrepo – ‘Malta’
Emanuel Restrepo, por la película Malta, es el ganador de la categoría Mejor Actor de Reparto de los Premios Macondo 2025. 🤩✨#PremiosMacondo2025 pic.twitter.com/ZlXH9lAAEu— Canal TRO (@CanalTRO) November 3, 2025
Mejor Actriz de Reparto
- Paula Castaño – ‘Estimados Señores’
Mejor Dirección de Fotografía
- Sergio García Moreno – ‘Estimados Señores’
Mejor Sonido
(Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)
- César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal /Carlos Segovia / Juan Carlos Hincapié / Simón Jaramillo – ‘La salsa vive’
Mejor Canción Original
- Gustavo García – ‘El Pantera’
Mejor Música Original
- Empate: Maria Linares – ‘Matrioshka’ y Felipe Tellez – ‘Estimados señores’
Mejor Diseño de Vestuario
- Carmen Latorre – ‘Estimados señores’
Mejor Maquillaje
- Yenny Zuluaga – ‘Estimados señores’
Mejor Diseño de Producción
- Diana Trujillo / Victoria Giordanelli – ‘Estimados señores’
Mejores VFX
- Roberto Montoya – ‘La niña y el cazador’
Mejor Montaje
- María Clara García – ‘La salsa vive’