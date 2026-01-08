Live-action de ‘Enredados’ ya tiene protagonistas. Ellos interpretarán a Rapunzel y Flynn

La esperada versión live-action de Enredados, la exitosa película animada de Disney estrenada en 2010, acaba de dar un paso clave en su desarrollo con el anuncio oficial de sus protagonistas principales. Esta adaptación con actores reales se suma a la estrategia del estudio por llevar algunos de sus títulos más populares al formato de acción real.

Aunque todavía no se ha confirmado una fecha exacta de estreno para la película, la producción ya está en marcha y ha comenzado a perfilarse en detalles creativos y de rodaje.

¿Quiénes son los protagonistas del live-action de ‘Enredados’?

De acuerdo con el anuncio, Disney eligió a dos actores jóvenes y con trayectoria en producciones de cine y televisión para dar vida a los personajes principales de esta nueva versión.

La actriz australiana Teagan Croft será la encargada de interpretar a Rapunzel, la princesa de cabello mágico que, tras años de confinamiento en una torre, descubre el mundo exterior con curiosidad y determinación.

Teagan Croft es conocida por su papel como Raven en la serie Titans y por protagonizar la película True Spirit de Netflix, lo que avala su experiencia en papeles dramáticos y de carácter.

Por su parte, Milo Manheim ha sido seleccionado para interpretar en Enredados a Flynn Rider, el carismático ladrón que se convierte en compañero de Rapunzel en su aventura.

Milo Manheim cuenta con una sólida trayectoria dentro de la franquicia Zombies, de Disney Channel, y ha participado en producciones como School Spirits, además de exhibir habilidades en canto y baile que encajan con el perfil musical del personaje.

¿Qué más se sabe sobre la nueva versión de ‘Enredados, de Disney?

El live-action será dirigido por Michael Gracey —reconocido por su trabajo en The Greatest Showman—, con guion de Jennifer Kaytin Robinson y producción de Kristin Burr, lo que consolida un equipo creativo con experiencia en cine musical y narrativas de gran escala.

Aunque aún no se ha anunciado el villano de la historia ni una fecha oficial de estreno, el proyecto se perfila como uno de los proyectos cinematográficos más relevantes de la casa Disney para este año y llegaría a las pantallas en 2027.

Según la producción, el objetivo del live-action de Enredados es mantener la esencia de la versión animada —incluyendo sus temas de libertad, aventura y música— mientras incorpora elementos visuales propios de este tipo de adaptaciones.

