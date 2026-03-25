Live action de ‘Moana’: revelan primer tráiler y confirman fecha de estreno de la película

El proyecto live action de ‘Moana’ ya tiene su primera muestra oficial. Este 24 de marzo, The Walt Disney Company presentó el primer tráiler de la nueva versión, que llevará a la pantalla una de sus historias animadas más populares de los últimos años.

El adelanto confirmó, además, a parte de su elenco principal. La joven actriz Catherine Lagaʻaia será la encargada de interpretar a Moana, mientras que Dwayne Johnson retoma su papel como Maui, personaje al que ya había dado voz en la versión animada estrenada en 2016.

Primer tráiler del live action de ‘Moana’ ¿Qué se sabe sobre la película?

El primer avance presenta una recreación visual del universo que ya había sido explorado en la animación, con énfasis en el vínculo de Moana con el océano y su entorno. Las imágenes muestran paisajes tropicales, travesías en el mar y varios de los momentos clave que marcarán el viaje del personaje principal.

También se alcanza a ver a Maui en escena, con una caracterización que ha generado conversación entre los seguidores, especialmente por su apariencia física y la adaptación del personaje al formato live action. A esto se suman breves apariciones de elementos reconocibles de la historia original, como las criaturas y símbolos vinculados a la cultura polinesia.

La adaptación live action de esta producción fue anunciada oficialmente en abril de 2023, como parte de la estrategia de Disney de llevar varias de sus películas animadas a versiones con actores reales, siguiendo la línea de títulos como ‘El Rey León’ o ‘Aladdin’.

Desde entonces, el proyecto ha pasado por distintas etapas de desarrollo. La confirmación de Dwayne Johnson como Maui fue uno de los primeros anuncios, teniendo en cuenta su vínculo previo con la historia y su ascendencia polinesia, un elemento que ha sido destacado dentro de la producción.

Posteriormente, se dio a conocer la elección de Catherine Lagaʻaia como protagonista, una decisión que marcó el inicio de una nueva etapa para la película, al tratarse de un rostro emergente dentro de la industria.

¿Cuándo se estrena la nueva película de ‘Moana’?

La producción tiene previsto su estreno en cines el 9 de julio de 2026, consolidándose como uno de los lanzamientos fuertes del estudio para ese año.

Con este primer tráiler, el proyecto entra en una nueva fase de promoción, en la que se espera que se revelen más detalles sobre el elenco, la adaptación de la historia y los cambios —si los hay— frente a la versión original.

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